Internautas aseguran que Albertano dio función en estado de ebriedad; 'para entrar en personaje'

A través de redes sociales, circula un fuerte rumor en torno a Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santacruz. De acuerdo con internautas, el actor y comediante habría subido a la tarima de "Lagunilla, mi barrio" a dar show en estado de ebriedad.

A través de rede sociales circula un bochornoso video en el que se puede ver al actor que da vida al interés amoroso de María de Todos los Ángeles con un ramo de flores en las mano, mandando besos al público y con la mirada perdida. Miramontes da pequeños pasos, como si estuviera perdiendo el equilibrio, y es entonces que una mujer llega a abrazarlo.

El momento, compartido por la cuenta de TikTok de Marco Meza, no pasó desapercibido entre los internautas, quienes aseguraron que el reconocido Albertano Santa Cruz estaba indispuesto para dar show. "Es para entrar en personaje", "Es normal, en el teatro siempre están tomando alcohol" y "Se quería relajar y dar una mejor función", se lee en los comentarios de los internautas.

Asimismo, el público hizo comentarios en referencia a los recientemente sucedido con el JJ, quien fue bajado del escenario por dar un show en estado de ebriedad: "Seguro fue medicamento", "Andaba en la misma fiesta que el JJ" y "Ya es moda, si no lo hacer no triunfas", fueron algunos de los comentarios.

Hace unos días comenzó a circular en internet un video del comediante conocido como JJ en estado de ebriedad arriba del escenario. En el clip se puede escuchar al público pidiendo que baje de la tarima mientras el entretenedor intenta hilar un par de palabras sin conseguirlo.

Ante esta situación, en el programa "De Primera Mano", en el que es conductor Gustavo Adolfo Infante, se le dio la oportunidad al comediante de que explicara lo sucedido. El JJ no negó que estaba en estado inconveniente, pero aseguró que no se excedió en las copas, sino que el efecto que consiguió fue por mezclar medicamento con whisky.

"Inauguré mi restaurant el 4 de octubre y después empecé a trabajar en Mexicali, anduve allá por Tijuana y agarré una especie de gripa muy fuerte que me empezó a fastidiar con una tos muy dura; llegó a Tabasco, hago la rueda de prensa, me voy a comer con los empresarios que muy lindamente me hicieron el favor y me ven que ando un poco malito de la gripa, me tomo un medicamente y bueno, creemos que eso fue lo que pasó", explicó nervioso el comediante.

