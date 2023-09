Manager de Yahritza y su Esencia los defiende de críticas: '¿Por qué se ofenden tanto?'

La mánager de Yahritza y su Esencia, Romina Andrea, trató de defender a la agrupación musical luego de la ola de críticas que recibieron por hablar mal de México y decir que no les gusta la comida del país.

Después de los abucheos en el Zócalo, Romina Andrea publicó un video en redes sociales en el que pide que ya paren los ataques para la agrupación de regional mexicano, pues considera que es una exageración el odio que están derrochando contra los tres hermanos.

“Lo que no entiendo es por qué se ofenden tanto por algo tan minúsculo como la gastronomía. Y me hace reír mucho, porque yo voy a México por lo menos dos veces al mes y cada otra tienda en Avenida Reforma y, en donde sea, en un Carl’s Junior, Kentucky Fried Chicken esto, lo otro, obvio se mantiene abierto porque se consume”, señaló la mánager en un video de su cuenta de Instagram.

Te puede interesar Filtran VIDEO de Yahritza Martínez antes de ser famosa y luce irreconocible con el pelo largo

La representante de Yahritza y su Esencia aseguró que ella sí come picante, pero que en México hay algunos que son extremos.

“Yo voy a México siempre, y cuando voy a comer, me dicen: ‘¿te gusta el picante?’ Si me gusta y me traen uno que esta pu... madre y no puedo con eso, pero eso no quiere decir que yo quiera ofender, hacerle daño a la raza o a la cultura”, mencionó la mujer.

Insistió en que no sabe porque hay tantos comentarios negativos sobre los tres jóvenes músicos. “¿Por qué tanto odio?, ¿Por qué tanta malicia?, cuando hay tantas cosas peores que están pasando en México y que deberíamos enfocarnos”, explicó la representante.

Yahritza Martínez responde a abucheos en el Zócalo

Yahritza y su Esencia fue abordaba en el aeropuerto por los medios de comunicación y la joven cantante habló sobre ese momento en el que ella y sus hermanos fueron abucheados por la gente.

La cantante no quiso responder a los señalamientos, al principio caminó por el aeropuerto con la cara tapada y sin contestar, hasta que la chica dijo que sí iba a responder pero que más adelante para poder colocarse en un lugar en el que pudieran detenerse.

Pero el cuestionamiento insistente seguía ante la falta de respuesta de la artista, hasta que señaló que “Lo dejamos en las manos de Dios”, dijo la cantante.