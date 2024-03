Manicura discreta: Así debes arreglarte las uñas para lucir como la realeza

¿Te has dado cuenta de que las integrantes de la Familia Real Británica y otras familias de monarcas llevan las uñas arregladas, pero jamás demasiado? Esto se debe a un código de riguroso protocolo, el cual dicta que las "royals" deben de llevar siempre un estilo sobrio y conservador, motivo por el cual no pueden utilizar colores atrevidos en las uñas o experimentar con ellas, como lo cumple Kate Middleton de manera espectácular.

La elegancia es el punto característico de las integrantes de las integrantes de la realeza. Asimismo, la discresión que deben llevar en su día a día evita que utilicen esmaltes demasiado llamativos, por lo cual los tonos neutrales en las uñas o las uñas sin esmaltar son la mejor opción para ellas. Cabe destacar que colores como el rojo o los tonos oscuros están fuera de discusión, aunque en el pasado hayamos visto a personajes como Lady Di utilizar el rojo en las uñas, como toda una rebelde de la corona inglesa.

Las reglas de las uñas discretas

Como antes mencionamos lo mejor será que evites los colores intensos como el rojo, azul o tonos oscuros. Por el contrario busca colores similares a los que ya tienes en las uñas para arreglarlas de la mejor manera. De no ser así siempre puedes optar por llevar las uñas sin pintar, aunque para muchas está podría no ser la opción ideal.

Puedes llegar a decorarlas, siempre que esto no sea de manera excesiva y revalezca lo natural en las uñas. Elige esmaltes con brillos que en su mayoria sean transparentes y trata de no sobresaturar la uña de ellos para que no se pierda el estilo de la realeza.

Toma en cuenta también que no es aceptado llevar las uñas largas en este tipo de estética de realeza, por lo cual debes asegurarte de que su tamaño no rebase la yema del dedo y que estás mantengan una silueta almendrada o natural.