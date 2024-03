Las mejores ideas de peinados para cabello corto recogido esta primavera

En definitiva, el cabello corto actualmente es una de las tendencias más fuertes que existen en el mundo de la moda; sin embargo cuando este no es lo suficientemente corto como para no taparte el cuello, puede resultar un poco complicado no sentirte acalorada al utilizar día con día un peinado que no sea recogido y menos en la epoca de la primavera en México, cuando el calor comienza a aumentar bastante.

Podría parecer que un cabello corto significa simplemente poder peinarlo con medias coletas o coletas bajas pero en realidad hay varias opciones en tendencia y hermosas que puedes lucir con el pelo corto. Por este motivo, aquí te compartimos cómo puedes lucir el cabello corto en bellos y perfectos peinados.

te puede interesar Los mejores colores de uñas para primavera, los tonos que marcan la tendencia del 2024

Peinados para cabello corto

Sabemos que actualmente las melenas extralargas y los cortes midi son aquellos que lideran el terreno, aunque los pixie cuts también son bastante aplaudidos por aquellos que les gusta el estilo clásico y por ello pareciera que hay un limbo en donde queda el cabello corto. Así es como puedes llevar el cabello corto recogido para que no mueras de calor durante esta primavera

Media coleta (y variaciones)

Sabemos que la media coleta es quizás la manera más elemental de hacerte un peinado con cabello corto, sin embargo por algo es la más usada. Esta es bastante fácil de realizar pues no requiere de demasiada práctica en ningún tipo de peinado; de cualquier modo, si deseas llevarla a un siguiente nivel siempre puedes hacerte unas trencitas en el frente para enmarcar tu rostro. Asimismo, estos pueden ser dos chonguitos o incluso, dos colitas.

Luce media coleta o variaciones de ella para verte espectácular. Foto: Pinterest

Trencitas

Utiliza trenzas pegaditas al craneo son ideales para llevar esta primavera como un recogido de cabello corto. Luce una, dos o más y añadeles moñitos u aros para hacerlas más llamativas.

Las trenzas son otra buena opción para un recogido de cabello corto. Pinterest

Pañuelo

Otra manera de llevar el cabello corto es tan solo con un pañuelo que puedes poner para evitar tener demasiado cabello en la cara. Puedes elegir doblarla para que luzca más como una diadema o en su lugar, llevarlo un poco más suelto.