Mar Lucas expone a Naim Darrechi, ex de Yeri Mua, por amenazarla con subir sus videos íntimos

La cantante española Mar Lucas se suma a la serie de mujeres que han acusado a Naim Darrechi de ser un abusador. Ya en el pasado, la ex del influencer, Yeri Mua, había señalado que él la violentaba y amenazaba, lo cual generó un debate en redes sociales.

Hace años, se viralizaron unas declaraciones en las que Naim Darrechi indignó al público al señalar que engañaba a las mujeres con quien tenía relaciones sexuales para no usar protección, al decirles que no podía tener hijos. Se dice que una denuncia en España es lo que hace que actualmente viva en México.

Ahora, Mar Lucas compartió un video e el que reveló las amenazas que ha recibido por parte de su ex, con quien tuvo una relación en 2021 cuya toxicidad se ve reflejado en 'Rota', la nueva canción de la joven.

En la canción, la artista habla muy claramente de cómo entró en una relación sumamente violenta, pues ella había decidido ignorar a quienes le aconsejaban no acercarse a él. En la misma, refleja que sufrió no solo violencia psicológica, sino física.

Mar Lucas acusa a Naim Darrechi de querer publicar sus videos íntimos

Fue a través de una publicación en Instagram que Mar Lucas publicó un video en el que reveló algunos detalles sobre su relación con Naim Darrechi. Contó que tras subir su canción, recibió un mensaje pasivo agresivo del influencer junto con una serie de videos íntimos de ambos.

"No es la primera vez que me amenaza con eso", confesó, "siempre me ha dicho que los quería publicar y yo le he suplicado mil millones de veces que no lo haga", contó, pues asegura que esto podría afectar seriamente su carrera musical.

“Me veo y me da asco, me doy asco a mí misma. Sabe que lo que realmente me importa es mi carrera, mi música, que es lo que me hizo realmente salir de todo (...) Sabe que publicando esos vídeos se iría todo a la mierda. Todo mi trabajo de cuatro años se iría en cuestión de segundos”, añade.

Yeri Mua, ex de Naim, reaccionó al mensaje de la cantante dejando ver su apoyo por la artista: "Tienes todo mi apoyo, eres super valiente Mar, ya basta de permitir que siga teniendo poder sobre nosotras solo por que está acostumbrado a siempre salirse con la suya", sentenció.

¿Quién es Mar Lucas?

Mar Lucas es una influencer y artista española nacida en 2002, quien alcanzó popularidad en redes sociales, particularmente en TikTok, donde cuenta con más de 15 millones de seguidores.

Sus contenidos abarcan moda, belleza y retos de baile y en 2020 publicó su libro Que Nada te Frene. Ese mismo año se adentró en la música con temas como "Tu Sí," "Puerta del Sol" y "Mentiiira."