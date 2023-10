El 11 de septiembre de 2023 se informó el fallecimiento del actor y comediante Benito Castro a los 77 años de edad. Su compañera, María Elena Saldaña, quien muchos años trabajó junto al actor, reveló que presintió la muerte de su colega y amigo.

Benito Castro murió luego de haber sufrido un accidente en las escaleras de su casa. La hermana de Benito Castro, Mónica Castro, detalló que el actor estaba a punto de salir hacia Televisa cuando se cayó de las escaleras de su casa: "Perdió mucha sangre, pero tuvo fracturas en las costillas y le poncharon un pulmón todo se complicó si llegó al hospital pero no lo pudieron estabilizar, perdió mucha sangre y la presión se fue para abajo", explicó a medios de comunicación.

María Elena Saldaña revela que presintió la muerte de Benito Castro

Durante una entrevista con Yordi Rosado, la actriz y comediante María Elena Saldaña, quien interpreta a "La Güereja", reveló que presintió la muerte de su compañero y colega Benito Castro. Saldaña narró cómo fue que se enteró de la muerte de su amigo y compañero.

La actriz relató que a pesar de que muchas personas decían que Benito Castro estaba muy feliz, ella considera que llevaba algún tiempo notando a su compañero y amigo muy triste. "Mucha gente me decía en el velorio: 'Benito estaba tan contento', pero es una realidad que desde hace tiempo a Benito lo notaba triste", dijo la actriz.

Señaló que estaba grabando un piloto cuando se suscitó el deceso de Benito Castro y que la producción no quería que se enterara hasta terminar una escena. Dijo que al terminar de grabar una escena se acercó a ella el productor y le reveló la noticia.

"Llegó y me dijo: 'Ya sabes', y yo le respondí: '¿Qué?' Me dijo: 'Benito murió'. Yo me acuerdo que lo único que le decía era: 'No puede ser (...) ¿y sabes qué es lo peor?, que yo ya lo sabía'", relató la actriz en entrevista con Yordi Rosado.

DGC