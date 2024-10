Marie Claire estalla contra Marcela Mistral tras indirectas sobre Poncho de Nigris: 'Nadie te va a quitar a tu marido' | VIDEO

Uno de los temas controversiales de la primera temporada de La Casa de los Famosos México fue una teoría de los fans que apuntaban que Poncho de Nigris buscó que Marie Claire saliera rápido del programa para evitar 'la tentación', al tratarse de la mujer más guapa en la primera temporada.

Esto ya que Poncho de Nigris aseguró que Marie Claire era la mujer con mejor cuerpo en La Casa de los Famosos México. Aunque la modelo nunca mostró interés, estas insinuaciones han hecho que la esposa del regiomontano, Marcela Mistral, quiera marcar su territorio a un año de lo sucedido.

Así inició el pleito entre Marie Claire y Marcela Mistral

El tema regresó a la mesa cuando Marie Claire Harp asistió al programa Pinky Promise, donde aclaró que no tenía problemas con Poncho, aunque él sí se escondió de ella la primera vez que la vio. Ante ello, Nicola Porcella y Wendy Guevara señalaron que esto fue así por los supuestos celos de Marcela Mistral.

Fue desde ese momento que comenzaron las indirectas por parte de la exconductora, quien afirmaba que ella no era tan buena onda como su marido e incluso, aseguró que la actriz le hizo preguntas fuera de lugar a su pareja, ante lo que Marie Claire ya no soportó más y a través de un directo, pidió que deje el tema pasar.

Marie Claire estalla contra Marcela Mistral

La conductora aseguró que no tiene nada en contra de Marcela y enfatizó que nunca ha hablado con Poncho de Nigris de una manera que revele segundas intenciones, pues respeta el matrimonio que tiene. "Déjame en paz, nadie te va a quitar a tu marido", sentenció Marie Claire.

Además, pidió "cuando ustedes estén hablando de sus problemas personales no me menta a mí que yo no tengo nada que ver" y señaló que ella podría conseguirse al hombre que quisiera, pues sabe que es todo un "monumento",

"No me gusta tu marido, ni me gustará. Intensa, por aquí no es", expresó Marie Claire, dejando en claro que no elegiría a Poncho de Nigris por nada del mundo, pues al parecer no tiene el más mínimo interés en él.

Los usuarios en redes sociales no detuvieron sus comentarios con mensajes como "tiene toda la razón Marie Claire, se puede agarrar algo mejor", "puro team Marie Claire, que soporte la berridos" y "Poncho es ojo alegre [...] Marie Claire nunca se fijaría en ese bueno para nada".