Shanik ventila que el programa especial de 'La Casa de los Famosos' es grabado y Galilea la regaña

Esta semana se anunció que habrá un programa especial de “La casa de los famosos México 2” en el que los integrantes del Team Mar y el Team Tierra se reunirán tras la finalización del reality. Esto emocionó mucho a los fans, pero Shanik Berman salió a apestarles la noticia, pues reveló que lo que van a ver ya fue grabado hace tiempo.

El programa especial de “La casa de los famosos México 2” se transmitirá a través del Canal de Las Estrellas este domingo 6 de octubre a las 8:30 p.m.

No obstante, Shanik Berman reveló durante el programa Hoy que esté especial ya fue grabado y que obviamente no será un especial en vivió, lo cual desató la furia de Galilea Montijo, quien no dudó en regañarla.

¡Esto no se acaba, hasta que se acaba! 🫨🔥 Una última reunión, un último cotorreo entre exhabitantes de la casa MÁS famosa de México 💪😎#LaCasaDeLosFamososMx, Nos vemos este domingo 6 de octubre a las 8:30 p. m. MEX, #ConLasEstrellas 💥 pic.twitter.com/tzZzfUL4Ng — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) October 3, 2024

Esto ocurrió cuando Galilea Montijo estaba promocionando el especial de “La casa de los Famosos México 2”: “No se pierda un programa especial que va a haber del reencuentro de La Casa de los Famosos México, mucho qué recordar, ni ellos se acuerdan. Va a estar muy divertido, no se lo pueden perder”, dijo.

Shanik Berman la interrumpió antes de que terminara diciendo: “Gali nos dio unos premios padrísimos”, afirmando así que el especial ya se grabó y que los integrantes del reality no interactuarán en vivo, como le hubiera gustado a los fans del programa más visto de la nación.

“No estés spoileando. Ya ves, güera, no se puede contigo, saliste muy empoderada”, le dijo Galilea Montijo regañándola a Shanik Berman por indiscreta y chismosa, mientras hacía cara de asco.

Andrea Legarreta agregó: “Te estamos diciendo de la peli que nadie quiere que le diga nada y ahora tú andas diciendo”. Tras ello, ninguna de ellas dijo nada más sobre el tema y la ventilación de Shanik, quien fue además la segunda expulsada de “La casa de los famosos México 2”.