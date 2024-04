MasterChef Celebrity México 2024: ¿Quién es el eliminado de hoy 28 de abril?

Los famosos se enfrentan a un nuevo reto de campo en el episodio de hoy de MasterChef Celebrity México 2024, en el que uno de los participantes saldrá eliminado del reality show.

Las celebridades se van a ir a cocinar a un rancho, en donde le arán de comer a los trabajadores de ese lugar, por lo que tienen que crear un menú con los ingredientes frescos, pero un famoso no superará este reto, ni el resto de los desafíos que aparecerán hoy en el programa y se irá eliminado.

¿Quién es el eliminado de hoy de MasterChef Celebrity México 2024?

Los fans del programa quieren que se el eliminado sea Laura Bozzo o Ferka, las dos famosas se han ganado el odio de los usuarios por sus pleitos y sus actitudes.

A Laura Bozzo no la quieren porque siempre se está quejando e insulta a sus compañeros del programa. Mientras que a Ferka no la quieren por su actitud de villana no les gusta, además de que la culpa de la salida de Fran Hevia.

Sin embargo, no se sabe quién es el eliminado de hoy de MasterChef Celebrity México 2024, pues los spoilers no se revelan como en Exatlón México, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio de hoy.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity México 2024?

Los famosos del programa saldrán a un reto de campo y se irán a un rancho a cocinar, en donde trabajarán en equipos.

El Rey Grupero será uno de los capitanes de su equipo y él provocará el pleito de hoy entre Laura Bozzo y Ferka, pues desde los primeros capítulos tienen desacuerdos.

Y es que Rey Grupero las elige a las dos para que estén en su equipo y se arma la polémica, Laura insulta a sus compañeros y Ferka, como se ha visto en otros realities shows, no se deja y no duda en responderle.