 Así vivió Fran Hevia su experiencia en MasterChef Celebrity México y la 'maldad' que le hizo Ferka

Fran Hevia fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity México 2024 y se fue en medio de una polémica con Ferka, por lo que ha sido criticada su participación por lo fans del reality show de cocina.

Y es que en el capítulo de su eliminación al comediante le tocó ser asesorado por Ferka y ella no le llevó la proteína que él tenía pensado preparar, sino que se la cambió de último minuto.

“Pues es que te diría que no es culpa de Ferka que haya yo salido, pero sin lugar a dudas sí ayudó bastante a que saliera. Cuando Ferka me cambia ahí la jugada si me sacó de concentración porque pues en ese momento piensas: ‘¿Apoco Ferka me está haciendo esto? ¿Se lo ha puesto de acuerdo con alguien más? ¿Tendré enemigos aquí dentro? ¿Qué está pasando?’. Y mientras estás pensando: ‘Ay, no me trajo el pollito, me trajo esto que es como pescado’. Todo eso al mismo tiempo mientras está viendo a todo mundo y tienes el reloj encima”, dijo Fran Hevia en entrevista con La Razón.

Asimismo, el standupero mencionó que antes de entrar al programa se preparó, ya que su familia se dedica a la gastronomía, sin embargo, lo que aprendió fuera del programa lo agotó muy rápido.

Sí traté de prepararme bastante, pero yo creo que esos conocimientos me duraron los primeros dos episodios, porque ya cuando se me acabaron las herramientas básicas dije: ‘No sé qué estoy haciendo en este proyecto’ Fran Hevia

Fran Hevia en MasterChef Foto: J ANTONIO FLORES/TV Azteca

Familia de Fran Hevia se dedica a la gastronomía y esto le dijeron de su participación en el programa

En ese sentido, Fran Hevia señaló que los conocimientos que adquirió previo al reality show fueron por enseñanza de su familia, sin embargo, él no sintió la presión de sus seres queridos, porque, dijo, ellos sabes reconocer que su talento está en la comedia.

“Llevo una relación muy cercana con mi familia, muy franca, y mis papás son gente muy realista, entonces desde que les dije que iba a estar en el programa, lo primero que me dijeron fue: ‘Ay, no, seguro vas a ser el primer eliminado’. Entonces creo que eso sí me quitó una presión fuerte como de decir ‘ay qué iban a pensar mis papás, que esto se dedican, van a decir que que obraron mal en la vida, que qué vergüenza’, pero ya que lo hablé con ellos y que más bien, pues lo vieron desde la misma óptica de que es una oportunidad de estar en la en la tele abierta haciendo entretenimiento”, mencionó el humorista.

Sin embargo, fuera del programa Fran Hevia sí tiene la costumbre de cocinar y lo que más le gusta hacer son postres.

“Tuve ahí un breve momento de demostrar esa habilidad con el postre que hice en el primer episodio. Lamentablemente en esta temporada se centraron más en otro tipo de platillos y no hubo pasteles, helados. Nada de eso, pero aquí en casa somos muy, muy entusiastas de las azúcares y las harinas. Entonces sí, a cada rato estamos horneando cosas”, dijo.