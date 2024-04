¡Del odio al amor! Laura Bozzo se besa con el Rey Grupero en MasterChef Celebrity | VIDEO

Laura Bozzo y Rey Grupero ya limaron asperezas en el programa de MasterChef Celebrity México 2024 y para sellar su amistad se dieron un beso en la boca.

Todo sucedió porque en el segundo reto de la noche del episodio de esta semana, a la conductora y al influencer les tocó trabajar en el mismo equipo, el cual fue formado por Ferka y Litzy, quienes ganaron el primer desafío.

Como era de esperarse Laura Bozzo se puso furiosa al saber que su compañero iba a ser el Rey Grupero, la peruana se lanzó contra Ferka y Litzy y les dijo que a partir de ese momento eran sus enemigas.

Rey Grupero sabe que desde el primer programa la peruana no lo quiere, por lo que él también decidió llevar la fiesta en paz y no responderle la conductora para no armar un pleito mucho más grande.

Así fue el beso de Laura Bozzo y Rey Grupero en MasterChef Celebrity México 2024

Así que el influencer decidió actuar con cautela para no enfurecer más a la peruana. Pero al final terminaron el reto y presentaron su platillo juntos.

Cuando iban caminando juntos hacia la línea de jueces para que los chefs probaran su platillo, el Rey Grupero bromeó con que Laura Bozzo era su esposo, comentario que a ella no le cayó nada bien.

Al final a los chefs le encantó el platillo que presentaron, los felicitaron y hasta los subieron al balcón, por lo se salvaron de ir a la eliminación.

Tras las críticas positivas, Laura Bozzo se disculpó con sus compañeras y sus compañeros empezaron a gritar que querían beso y así lo hicieron la peruana y el influncer.

Laura Bozzo en todos los realities que aparece se besa con alguien, en La casa de los famosos se besó con Potro de Acapulco Shore.