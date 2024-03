MasterChef Celebrity México: Laura Bozzo explota porque nadie la quiere en su equipo | MEMES

La nueva temporada de MasterChef Celebrity México 2024 inició fuerte y Laura Bozzo se robó el primer episodio porque se la pasó quejándose y enojada porque no subió al balcón en el primer reto y también porque en el segundo desafío nadie la quiso en su equipo.

Laura Bozzo explota contra todo MasterChef Celebrity México

El segundo reto del programa era cocinar en las alturas, los participantes fueron llevados a una construcción y desde el piso 30 los famosos armaron dos equipos para cocinar los alimentos del día de los trabajadores de la construcción.

Memes de Laura Bozzo en MasterChef Celebrity México Foto: X

Natalia Subtil y M’Balia eran las capitanas de los equipos y ellas tenían que elegir a los integrantes de sus teams. Ambas fueron escogiendo a los famosos hasta que solo quedaron tres: Fran Hevia, Harold y Laura Bozzo.

Nadie absolutamente nadie en la perra vida.

Laura Bozzo cada 3 perros minutos en #MasterChefCelebrity: pic.twitter.com/dFiK9VcsNj — Don Sincero (@Patan_Principe) March 18, 2024

Para ese momento, La señorita Laura ya estaba furiosa porque la dejaron al final, aseguró que les haría la vida imposible a la que la eligiera después, porque no la escogieron inmediatamente y ella dijo que cocinó junto a ellas en el reto pasado y se sintió mal por ese desaire.

“Voy a hacer la vida imposible de quien me toque. Yo era de su grupo, les cociné y todo. Esto es una falta de respeto para un talento como el mío. Ahora van a saber qué es contracocinar porque yo ya no soy parte del equipo. Soy la que resta a pesar de haber estado con Natalia. Me despreció de la peor manera. Les voy a quemar todo lo que cocinen”, dijo la conductora peruana.

😬 Se enojó Laura porque la dejaron hasta el final y aseguró hacerle la vida imposible a su equipo. 😳🫣🔥 ¿Será? #MasterChefCelebrity



🔴 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 ➡️ https://t.co/OkFhZmlbec 🍽🔥 pic.twitter.com/ewnTpLn2G9 — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) March 18, 2024

Memes de Laura Bozzo en MasterChef Foto: X

En el primer reto Laura Bozzo se lanzó contra los jueces de MasterChef Celebrity México 2024 porque alabaron su ceviche, pero no la subieron al balcón.

“O sea, mejor no hacer nada, yo hasta acá llego. Me largo si este es el ganador. La peor comida de todas”, dijo Laura Bozzo al ver que los primeros en subir al balcón en toda la temporada fueron M’Balia, Itatí Cantoral, Fran Hevia, Rey Grupero y Agustín.

Itatí Cantoral se burló de los comentarios de Laura porque ella ya estaba disfrutando que la salvaron, mientras la conductora estaba tirando indirectas.

Después de que nadie los eligió, el equipo 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗘 hizo un gran trabajo en equipo y logró conquistar el paladar de los chefs. 🟢😄👏🏼 ¡Felicidades, son los ganadores del reto! #MasterChefCelebrity



🔴 𝗘𝗡 𝗩𝗜𝗩𝗢 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 ➡️ https://t.co/OkFhZmlbec 🍽🔥 pic.twitter.com/OLsvFAxgia — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) March 18, 2024