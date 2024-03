MasterChef Celebrity sacará el maximo sabor a los famosos

La cuarta temporada de MasterChef Celebrity llega para poner a prueba a 20 famosos que demostrarán sus habilidades culinarias, pero sólo uno de ellos, con el mejor sazón y técnica, podrá conquistar el título del mejor cocinero del programa.

En esta nueva emisión regresan los tres jueces queridos por el público, los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, acompañados de Claudia Lizaldi, conductora del reality show.

En entrevista con La Razón, el reconocido chef Herrera advirtió que para esta temporada habrá un rediseño de los retos para generar dinamismo en cada uno de los episodios del programa.

“Todos los años hacemos un rediseño de los retos con discursos muy específicos que tienen que ver con cosas, desde comida casera, callejera, ingredientes exóticos, comunes, despensas como más limitadas... o sea, tenemos que abarcar como un poquito de todo para retar a los concursantes a que usen su imaginación y se adapten a esos lineamientos, pero tiene que haber un elemento lúdico, tenemos que jugar un poquito y tenemos que divertirnos”, comentó.

Hay ciertas celebridades que no están acostumbradas a trabajar en equipo… entonces es un poco difícil para nosotros, porque hay mucho ego de por medio

Zahie Téllez

Chef

Por su parte, el chef Poncho Cadena adelantó que uno de los retos más llamativos que tendrán los concursantes será el de cocinar en las alturas desde un piso 31, además de que también irán a hacer un desafío a una hacienda. Asimismo, señaló, que los participantes se someterán a un trabajo y una presión como si estuvieran cocinando en un restaurante de la vida real.

“Te da una dinámica de no solamente cocinar, sino que también es como en las cocinas mismas. En los restaurantes no sólo es cocinar, es saber trabajar en equipo, es controlar la presión, es el saber adaptarse a las circunstancias”, dijo.

Sin embargo, los tres chefs coincidieron en que el reto más difícil al que se van a enfrentar los famosos es el de cocinar en grupo.

“Hay ciertas celebridades que no están acostumbradas a trabajar en equipo o que no se sienten cómodos con sus compañeros… entonces es un poco difícil para nosotros, porque hay mucho ego de por medio, y aun cuando nosotros nos enfocamos nada más en sus platillos, no deja de importar esa parte personal”, explicó Zahie Téllez.

Los famosos que estarán en esta temporada de MasterChef Celebrity México son: Litzy, Rafa Balderrama, Mario Sandoval, Itatí Cantoral, Laura Bozzo, Fran Hevia, Mbalia, Sandra Itzel, Rey Grupero, Agustín Arana, Natalia Subtil, Jawy Méndez, Rossana Nájera, Harold Azuara, Raúl Sandoval, Ernesto Cázares, Ferka Quiroz, Paco de Miguel, Camila Fernández e Itzel Barro.

Los chefs que quedaron sorprendidos con las habilidades de algunos participantes: Zahie Téllez dijo que por el Rey Grupero “yo no daba ni 5 centavos y está cocinando muy bien. Harold también me ha sorprendido muchísimo. Y todas las mujeres cocinan muy bien”, comentó.

Para Poncho Cadena fueron la conductora Laura Bozzo, la actriz Rossana Nájera y hasta el deportista Jawy Méndez fueron las sorpresas.

Adrián Herrera advirtió que habrá confrontaciones y que los famosos serán más competitivos. La nueva temporada de Masterchef Celebrity México inicia este 17 de marzo, a las 20:00 horas por Azteca Uno.