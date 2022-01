MasterChef Junior: ¿Quién es el guapo Chef que sustituirá al Chef Herrera?

Luego de que se diera a conocer que el Chef Herrera ya no participaría en la próxima emisión de MasterChef Junior, se dio a conocer quien podría sustituirlo.

De acuerdo con la cuenta de Twitter especializada en entretenimiento, @lacomadritaof2 reveló que el chef que sustituirá al Chef Herrera es Franco Noriega.

“El Chef Franco Noriega, será el encargado de sustituir al Chef Herrera en esta emisión de Masterchef Junior”, se lee en la publicación de las redes sociales.

El Chef Franco Noriega, será el encargado de sustituir al Chef Herrera en esta emisión de Masterchef Junior. pic.twitter.com/NfZkWdHL0o — 𝗖𝝝𝗠𝝠 𝗡𝗘𝗪𝗦 (@LaComadritaOf2) January 20, 2022

Hasta el momento MasterChef ni TV Azteca han dado a conocer información oficial sobre la posible llegada del chef Noriega al programa.

¿Quién es Franco Noriega?

El chef Franco Noriega, quien será el nuevo juez de MasterChef Junior, es un empresario peruano conocido en Estados Unidos por sus presentaciones en los programas de televisión de The Food Network, The Ellen DeGeneres Show y Live with Kelly and Ryan.

El conocido chef también es dueño del restaurante Baby Brasa en Nueva York y también es modelo, pues en Instagram cautiva a sus seguidores con sus fotografías.

El Chef Herrera publicó un comunicado en sus redes sociales que se enteró por los medios de comunicación que ya no sería parte del elenco de MasterChef Junior.

“Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto”, señaló.

