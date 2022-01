Chef Herrera denuncia que lo corrieron de MasterChef Junior... y no le avisaron

El chef Adrián Herrera era uno de los más populares de la saga MasterChef México, no obstante, su participación en el reality tuvo un final inesperado, pues los ejecutivos del programa lo corrieron y ni siquiera se dignaron en avisarle.

Así lo denunció el Chef Herrera en sus redes sociales, lugar en el que dio la devastadora noticia de que ya no va a formar parte de MasterChef Junior, de la cual se enteró a través de terceros y no por la gente poco profesional que tenía que avisarle.

“Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto”, señaló.

Asimismo, el Chef Herrera lamentó que los ejecutivos de TV Azteca no se tomaron la molestia de avisarle de su despido.

“La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente. Así las cosas”, lamentó con amargura.

No obstante, el Chef Herrera aseguró que seguirá en contacto con sus fans a través de redes y restaurantes, y adelanto que participará en MasterChef Latinos, la cual es una producción de Estados Unidos.

