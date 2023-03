Medio Metro le regala un iPhone a su mánager acusado de maltratarlo: "Se aprovecha de ti"

Medio Metro ha causado polémica por la forma en la que su mánager lo ha tratado en las transmisiones en vivo, pero el bailarín dejó de lado todas las críticas y decidió darle un obsequio a su representante.

Medio Metro, cuyo nombre real es José Eduardo Rodríguez, le tapó los ojos a su mánager con una playera y le advirtió que le tenía una sorpresa, así que después de que el representante, quien es conocido como “Furcio” en las redes sociales, se cubrió los ojos, le entregó una bolsa de la iShop.

El mánager de Medio Metro sacó la caja del teléfono celular con valor de más de 20 mil pesos y se emocionó al ver el teléfono.

Medio Metro le dijo que le entregaba ese regalo con cariño y también para que cumpliera su sueño de ser youtuber.

Mientras que el representante no podía creerlo y le preguntó que si le daba el costoso teléfono aunque le grite y lo maltrate.

“¿Es neta? No mam.., es un iPhone. Que chingón. Pinc… Lalo, todavía que te maltrato y te grito, qué ped…”, le dijo el representante a Medio Metro.

Medio Metro niega malos tratos de su mánager

“Mucha gente habla mal de él, mucha gente dice que me trata mal, que es mala persona y que no me trata bien, por eso yo le regalé eso, de corazón y porque a mí me nació. Yo se lo regalé porque lo estimo mucho, lo quiero a mi carnalito Ciudad Cumbia TV para que grabe sus videos”, dijo Medio Metro.

Medio Metro ha aclarado en otras ocasiones que mánager no lo maltrata y que por el contrario así se llevan ellos, pero que existe cariño de por medio entre ellos.

Sin embargo, los fans del bailarín no piensan lo mismo y en la transmisión le dejaron varios mensajes: "Se aprovecha de ti", "Lo amenazó y le digo que le regalará un iPhone", fueron algunos de los comentarios.