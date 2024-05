Los mejores memes sobre la alfombra de la  MET Gala 2024

Este lunes, la MET Gala 2024 no ha traído solamente los looks más icónicos de este 2024 al hacer brillar la temática Sleeping beauties: reawakening of fashion y El jardín del tiempo, sino que también ha despertado en cada uno de nosotros a la Miranda Presley dentro de cada persona pendiente de la celebración.

Es por eso que los aciertos y desaciertos de las celebridades presentes en la MET Gala 2024 son perfectamente analizados por cada uno de aquellos que ven en minuto a minuto de la misma. Te mostramos aquí algunos de los mejores memes al respecto.

Como me visto // como critico la ropa de los famosos en la Met Gala pic.twitter.com/N3QbSe2t1X — 🐝 (@hrysantheium) May 6, 2024

te puede interesar MET Gala 2024 EN VIVO: Los mejores looks de la alfombra roja

los mejores memes detrás de la MET Gala 2024

En definitiva, todos esperamos la alfombra roja de la MET Gala 2024 como la oportunidad perfecta para ver desfilar a nuestras personalidades favorias en escena.

En definitiva, nada más importa cuando llega le momento de ver la celebración más importante de la moda en el año.

los apuntes viendo que tengo que estar estudiando pero estoy en twitter con la met galapic.twitter.com/sdGN8UNqVr — ⭒agus⭒ (@swiftscaloneta) May 6, 2024

Si bien hay quienes triunfan en la MET Gala, hay quienes no lo logran, particularmente, la molestía se dirige a los hombres que solo llevan trajes a la celebración, sin tomar en cuenta nada más.

cuando veo a los hombres ir de traje en la la met gala zzzzzz pic.twitter.com/GCHSPPIXAn — ⭒agus⭒ (@swiftscaloneta) May 6, 2024

Y hay quienes enloquecerán si sus artistas varones favoritos deciden no innovar con su estilo en la MET Gala, el momento perfecto paara experimentar y dejar la creatividad fluir:

si los stray kids llegan a la alfombra con un boring ass traje me voy a desquiciar #MetGala pic.twitter.com/8jtlJbcjQp — carlos (@juaissante) May 6, 2024

En esta ocasión, parece ser que para muchos usuarios de las redes sociales, los primeros en presentarse decidieron no seguir con la temática de la MET Gala 2024, lo que generó bastante molestia.

TANTO LES CUESTA RESPETAR EL DRESS CODE DE LA MET GALA?? ES UNA GALA PARA VESTIRSE EXTRAVAGANTE NO PARA QUE CAIGAS COMO SI FUERAS A UN 15 EN PALERMO pic.twitter.com/Q8H8IiKZvH — cele pulga (@kintsuugis) May 6, 2024

hay looks de la #MetGala que tengo que mirar así dOS VECES pic.twitter.com/5uKXh9GFOp — Julieta joseph gf 💐 VI AL CUTI 🍒 (@onIydepp) May 6, 2024

Aunque ni siquiera las mejores vestidas de la gala, como Zendaya, quedan libres de memes por sus arriesgados looks:

puede ser zendaya o puede ser una de las hermanas trix #MetGala #MetGala2024 pic.twitter.com/2MDHKPUX9K — ᴀʟᴇᴊᴀɴᴅʀᴏ ᴋɴᴏᴡʟᴇs-ᴄᴀʀᴛᴇʀ 🪩 (@by_aloo) May 6, 2024

O artistas que siempre destacan ,como Bad Bunny, quien tuvo un buen look acompañado por un gran secretismo;