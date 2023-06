¿Cómo era México en 1999, año en que mataron a Paco Stanley?

El año de 1999 fue uno de los más relevantes en la historia de México, pues ocurrieron sucesos de gran impacto en esa época como el asesinato del querido conductor de televisión Paco Stanley.

La muerte de Paco Stanley fue el 7 de junio de 1999, el presentador fue a comer al restaurante El Charco de las Ranas saliendo de su programa de TV Azteca Una tras Otra.

Tras salir del lugar, acompañado del periodista Jorge Gil, abordó su camioneta, mientras esperaba que su amigo Mario Bezares dejara el lugar, pues había entrado al baño, cuando de repente sujetos armados con metralletas y pistolas de alto calibre le dispararon a Paco Stanley dejándolo muerto ahí, dentro de su vehículo.

La escena se llenó de gente y de medios de comunicación que llegaron a cubrir la muerte del conductor, durante todo el día las dos cadenas de televisión abierta, Televisa y TV Azteca, hicieron una transmisión especial para dar a conocer los detalles del asesinato de Paco Stanley.

¿Quiénes eran los políticos relevantes de México en 1999?

El día que mataron a Paco Stanley salieron personajes políticos que tuvieron un papel clave durante la información y desarrollo de la investigación de los hechos.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, era Cuauhtémoc Cárdenas, quien fue duramente cuestionado sobre la seguridad de la capital del país, tras la muerte de “Pacorro”.

Cuauhtémoc Cárdenas era el jefe de Gobierno en 1999 Foto: Especial

El Procurador General de Justicia del distito Federal, ahora Fiscalía de la CDMX, era Samuel del Villar y estuvo a cargo de llevar el caso de Paco Stanley, fue quien presentó un retrato hablado de uno de los presunto sicarios que asesinaron al conductor de televisión.

Samuel del Villar, procurador del DF en 1999, llevó el caso de Paco Stanley Foto: Cuartoscuro

Periodistas reconocidos en 1999

Jacobo Zabludovsky estuvo en transmisión especial por la muerte de Paco Stanley, incluso él entrevistó a Mario Bezares y le preguntó si Paco tenía enemigos, a lo que “Mayito”, dijo que no. La conversación se emitió en el programa de noticias de Guillermo Ortega.

Jacobo Zabludovsky entrevistó a Mario Bezares tras asesinato de Paco Stanley Foto: Especial

Eduardo Salazar fue quien estuvo transmitiendo en vivo desde el helicóptero de Televisa todo lo que pasaba en la escena del crimen.

Sobrevuelo de Eduardo Salazar en la escena del crimen de la muerte de Paco Stanley Foto: Especial

Mientras que en TV Azteca, Javier Alatorre también daba una transmisión especial del asesinato de Paco Stanley, incluso se disculpó con la audiencia porque por accidente una de las tomas de la televisora mostró el cuerpo del conductor ya sin vida y con sangre.

Lily Téllez en ese entonces era reportera de TV Azteca y también se sumó a la cobertura del asesinato.

Huelga de la UNAM

Dos meses antes de la muerte de Paco Stanley, el 19 de abril de 1999, en la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de México, se detonó la huelga porque el Consejo Universitario aprobó una serie de cuotas obligatorias para los estudiantes, propuestas por el entonces rector Francisco Barnés de Castro.

El Consejo General de Huelga (CGH) comenzó el movimiento que mantuvo a la Universidad en huelga por casi un año bajo la consigna de defender la gratuidad.

UNAM hizo huelga en 1999 Foto: Especial

Una tras otra y otros programas de televisión de 1999

Paco Stanley tenía uno de los programas de televisión más famosos de la tele en 1999 que era Una tras otra, que era un matutino de comedia en el que hacía bromas con Mario Bezares, pero también llevaba a artistas para que cantaran en su programa.

Sin embargo, en 1999 este no era el único programa te televisión famoso, TV Azteca tenía el programa de concursos Jeopardy, que conducía Omar Fierro y A quien corresponda, programa de denuncia ciudadana que hasta la fecha encabeza Jorge Garralda.

Mientras tanto en Televisa ya existía el icónico matutino de Hoy, en ese entonces los conductores era Andrea Legarreta, Alfredo Adame, Talina Fernández, Angélica Vale, Martha Carrillo, Sofía Villalobos, Toño de Valdés, Anselmo Alonso, Carlos Eduardo Rico y Horacio Villalobos.

Asimismo, Televisa triunfaba con sus telenovelas en las fechas que ocurrió lo de Paco Stanley la novela del momento era El niño que vino del mar con Imanol como protagonista. Otras que se estrenaron en 1999 fueron Nunca te Olvidaré con Fernando Colunga y Edith González, Serafín, Alma Rebelde y El privilegio de amar.

Todos los martes por la noche se transmitía en ese año Otro Rollo, con Adal Ramones, uno de los shows de más rating de la televisora.

¿Qué película había en el cine en 1999?

En el año 1999 el cine se llenó de historias de amor y de acción. Una de las cintas de moda era Matrix, que se estrenó el 21 de mayo, días antes del asesinato de Paco Stanley.

Matrix se estrenó el 21 de mayo de 1999 Foto: Especial

Keanu Reeves y sus trajes futurísticos, así como sus exagerados movimientos a la hora de pelear en la película se convirtieron en un éxito.

Por otro lado, el filme 10 cosas que odio de ti, con Heath Ledger, también era una de las favoritas de la gente en esa época.

10 cosas que odio de ti Foto: Especial

¿Qué música se escuchaba en 1999?

Los año 1999 y 2000 fueron la época del boom del pop, los Backstreet Boys sonaban en todas las estaciones de radio y programas de música con su tema “I want it that way” y Britney Spears con la canción “Sometimes”.

Del lado de los latinos, Ricky Martin puso a bailar a la gente con su tema “Livin’ la vida loca” y Moenia lanzó su éxito “Manto estelar”.