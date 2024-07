Michelle Rodríguez denuncia discriminación en antro de la CDMX: 'Esa gente es fea'| VIDEO

Este lunes, Michelle Rodríguez denunció a un club nocturno de la CDMX en sus redes sociales por haber discriminado a una de sus amigas e integrante de su grupo de trabajo. La comediante se mostró bastante molesta por la situación que vivió su conocida.

En los últimos meses, se han viralizado cada vez más casos de antros que discriminan a las personas, como sucedió hace varias semanas con Simón Vargas, integrante de Morat que asistió a la fiesta de su cuñado con ropa casual que no le gustó al personal del local, quienes no le dejaron pasar a pesar de que se cambió de vestimenta.

Así, en redes sociales, usuarios denuncian haber sido mal tratados en un centro nocturno, así como que se les ha negado la entrada al recinto, tal como le pasó ahora a una persona cercana a la reconocida actriz mexicana, Michelle Rodríguez.

Michelle Rodríguez denuncia discriminación

Fue por medio de un video publicado en sus redes sociales que Michellle contó lo que le pasó a una amiga cercana tan solo un día antes. La famosa contó, "ayer, una de mis amigas [...] fue discriminada, en Phonique, en Palmas", reveló al inicio.

La actriz cuenta que su amiga fue al antro con otras personas, pero solo a ella le negaron la entrada: "Yo pensé que eso ya no pasaba, no podemos seguir participando en esto", sentenció la celebridad, quien destacó que hay que tomar acción para que dejen de suceder este tipo de situaciones.

La celebridad asevero, "la discriminación no está chida y si no lo mencionamos, va a seguir pasando". Además, reprobó que hayan lugares así, pues destaca que su amiga no tenía porqué no ser recibida en el establecimiento.

"Me parece muy violento, me parece un acto de discriminación fatal en un antro, que es un lugar de entretenimiento en el que hay que pasarla bien, ¿por qué se tiene que ir uno a llorar a su casa?", cuestionó, al asegurar que este tipo de experiencias se quedan en las personas.

En ese sentido, pidió a las personas que han sufrido de discriminación que no piensen que lo que ha sucedido es su culpa, pues tiene más que ver con los sujetos que se expresan así, al destacar que "esa gente es fea" y pidió a quienes realizan ese tipo de actos para detenerse.

Asimismo, Michelle Rodríguez reveló que ella en el pasado ha sido víctima de discriminación, aunque no en esta ocasión. En ese sentido, destacó que "se siente de la c**ngada" experimentar una situación tan desagradable.