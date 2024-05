Los casos de clasismo y discriminación en México no son algo nuevo, pues las redes sociales han ayudado a visibilizar en más de una ocasión aquellos momentos donde una persona sufre este tipo de agresiones. En esta ocasión, ocurrió con uno de los integrantes de Morat.

A pesar de que Morat es una banda bastante exitosa en México, eso no significa que los artistas detrás no puedan sufrir de clasismo o discriminación, como ocurrió con Simón Vargas, de acuerdo con lo que relató su cuñada, Cons Arroyuelo.

La joven decidió alzar la voz frente a la incómoda situación que vivió Simón junto con el resto de las personas que lo esperaban en un bar de la Ciudad de México, por algo que iba más allá del modo en el que el artista iba vestido.

Así fue como negaron la entrada a un bar a un integrante de Morat

Fue por medio de TikTok que Cons Arroyuelo, hermana de Nath Campos, contó que mientras celebraba el cumpleaños de su novio en un bar de la CDMX que rentaron, su hermana le informó que había un problema en la entrada con Simón, quien es bajista y vocalista en la banda Morat.

Al inicio, parecía ser que el problema estaba en la vestimenta del colombiano, quien llevaba una playera negra con transparencia. Si bien el gerente del lugar señaló que en el local se reservaban el derecho de admisión, la joven indicó que en el código de vestimenta no decían nada sobre el tipo de roopa que llevaba el artista.

Al final, Vargas fue a cambiarse, pero al regresar, el cadenero volvió a negarles la entrada para ingresar al establecimiento bajo la justificación de que tenía que lucir un poco "más fresa".

"Se pone una camisa de botones y el cadenero dijo que el problema no era la camisa, sino que no daba el perfil para entrar al lugar, me dijo 'más fresa'. Ah, somos abiertamente clasistas", finalizó.

Al final, decidieron irse a otro lugar para continuar con la celebración. Sin embargo, antes de partir, alcanzaron a escuchar el tema "¿Cómo te atreves?" de Morat, lo cual les hizo reir por la ironía de que no se les permitiera entrar pero pusieran la música de la banda.

Cons Arroyuelo finaliza mencionando que el sitio al que no se le permitió ingresar a Simón Vargas de Morat se llama Barbara Club House e indicó que se encuentra en la colonia Hipódromo. Los usuarios en reded sociales mostraron su descontento en los comentarios, donde criticaron duramente al local.