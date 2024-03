Mírame, una cinta de terror con Xochimilco como protagonista

Desenterrar el pasado a veces puede resultar en algo aterrador, tal como lo muestra el cineasta mexicano Pavel Cantú en su ópera prima Mírame, con una historia de fantasmas que combina el thriller con elementos clásicos del cine de terror y que también funciona como un coming-of-age.

En esta producción a cargo de Spectrum Films y filmada en Xochimilco, Lalo (Axel Alpuche) debe mudarse con su abuela tras la muerte de su padre y al llegar a su nuevo hogar una presencia sobrenatural acecha a su alrededor, haciendo que decida lanzarse en una peligrosa investigación para descubrir más acerca del origen de ese misterioso fantasma que ha puesto su atención en él.

Luego de proyectarse con éxito en festivales mexicanos de cine como GIFF, Macabro y Feratum, la cinta —en la que también actúan Leticia Huijara, Darío T. Pie y Regina Reynoso— tendrá su premier el próximo jueves 22 de marzo en la Cineteca Nacional de las Artes, junto con una posterior y breve corrida comercial de proyecciones en sus salas.

Filmar en Xochimilco dentro de los canales logísticamente fue bastante complejo, porque teníamos que movilizar equipo y gente al punto medio de los canales, ya que yo quería mostrar la fauna y flora de la forma más virgen posible

Pavel Cantú, Director

“Cuando empecé a escribir la historia fue pensado dentro de un género sobrenatural, porque mi interés primario siempre ha sido hacia la mortalidad y qué es lo que hay del otro lado de la muerte. Me tomó mucho tiempo llegar a la narrativa, quería que tuviera una cadencia un poco más profunda y más personal”, compartió Pavel Cantú en entrevista para La Razón.

Conforme avanza el filme, Xochimilco se convierte en otro personaje indispensable para contar la historia, aportándole a ésta cierta atmósfera ideal para acompañar a los elementos sobrenaturales de la trama. “Para mí Xochimilco representa la soledad que vive internamente Lalo, yo quería un entorno que representara muy bien el estado mental de este chico que pierde al padre y se queda solo; originalmente la película iba a ser más urbana, pero cuánto más dibujaba al personaje principal, más me di cuenta que la narrativa me pedía mandarlo a otro tipo de espacio y por eso escogí Xochimilco”, expresó, refiriéndose a su elección de locación principal.

El adolescente, cuando muere su papá (izq.) y la actriz Leticia Huijara, quien es la abuela. Foto: Especial

“Filmar en Xochimilco dentro de los canales logísticamente fue bastante complejo, porque teníamos que movilizar equipo y gente al punto medio de los canales, ya que yo quería mostrar la fauna y flora de la forma más virgen posible; era muy importante rodar en los canales, porque para mí el agua siempre ha representado entrar a otra dimensión y había un paralelismo que quería emular con la historia, mostrar a un ser que se está presentando desde otra dimensión”, apuntó el realizador.

Por su parte, para la actriz Leticia Huijara esta película representó algo importante dentro de su ya notable carrera debido a que se trata de su primera incursión al género de terror e igualmente es la primera vez que interpreta a una abuela, en este caso la del protagonista, con quien es distante.

“Me gusta mucho que sea una antítesis de las abuelas que se reencuentran con sus nietos y que todo es felicidad, me encanta su complejidad y dureza y que parece que no permite abrirse hacia el cariño o las necesidades de este adolescente que llega con ella, me encanta esa exploración porque creo que también abona mucho a la película”, comentó.

“Yo creo que esta película va a conectar de una manera muy sencilla y muy poderosa con un público joven y eso me da muchísimo gusto, la vi por primera vez con un público principalmente de jóvenes y la recibieron increíble, siento que tiene muchas posibilidades y creo que es un gran acierto que vayamos a la Cineteca de las Artes, pienso que va a empezar a labrar camino en la Cineteca”, señaló la experimentada intérprete. Mírame se estará proyectando en pantalla grande durante un par de semanas.