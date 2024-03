Esta es la mochila que debes llevar al Vive Latino para estar seguro durante y después del festival

El Vive Latino es uno de los festivales más populares de México, pues cada año reune a los mayores exponentes de la música hispana en un mismo lugar para dos días llenos de celebración a los diversos géneros que escuchamos en el país. Sin embargo, uno de los temas que preocupan a los asistentes desde hace un tiempo es cómo deben ser las mochilas o bolsas que podemos llevar al evento para no tener problemas con la entrada del festival y estar seguros.

Es por ello que te compartimos cuáles son las mejores alternativas en bolsas y mochilas para el Vive Latino 2024, con la intención de que estés segura o seguro dentro y fuera del Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana.

En primer lugar, debes de saber que hay cuatro tipos de mochilas y bolsas que puedes llevar al festival y estas varían con respecto a tamaños y utilidad. Afrotunadamente, no es mucho lo que debes llevar sí o sí a un festival, por lo cual estas medidas funcionarán para tu estadía en el Vive Latino 2024.

Tipos de bolsas permitidas para el Vive Latino 2024

​Bolsas y mochilas que no excedan 10x15x30 cm (de preferencia transparentes)​

Bolsas de mano pequeñas que no excedan 11x16 cm​

Bolsas de almacenamiento transparentes​

Cangureras que no excedan 11x16 cm

Considera que para un festival lo mejor es no llevar demasiado; por este motivo, si solo planeas llevar teléfono, cartera y una batería portátil, lo mejor es que elijas una cangurera o una bolsa de mano pequeña que puedas colgar de manera cómoda en tu cuerpo. Sin embargo, si deseas cargar con algo más, como toallitas húmedas, bloqueador solar, etcétera, lo mejor es seleccionar una mochila con las siguientes características.

Así lucen las mochilas que puedes llevar al Vive Latino 2024

La mochila que lleves al festival no pueden exceder los 10 cm de largo, 15 cm de ancho y 30 cm de alto. Esto aún deja un abanico amplio de posibles mochilas, pues no se trata de una buena medida para pequeñas opciones. Si bien no es necesario que tu mochila sea transparente, sí es la preferencia de la organizadora y afortunadamente hay varias opciones a elegir en internet que te ayudarán a cumplir con esta característica.

Asegurate de no colocar tus cosas de valor de manera demasiado visible si eliges llevar una mochila transparente al Vive Latino e incluso puedes llegar a cubrirla con algún rompevientos o suéter extra que lleves para el regreso a casa. Si aún desconfías, siempre puedes comprar un pequeño candado para poner en tu mochila y evitar así accidentes peligrosos.