Vive Latino 2024: Esto es lo que puedes y NO puedes llevar al festival en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Estamos cada vez más cerca de experimentar una vez más el Vive Latino, uno de los festivales más importantes para deja música hispana, dónde si bien han habido algunos tropiezos por las cancelaciones de actos esperados como el de Millonario y Cartel de Santa, quienes serán sustituídos por Santa Fé Klan, así como Scorpions, cuyo espacio ahora pertenece a Billy Idol. A pesar de ello, veremos a grandes agrupaciones en el festival, lo cual incluye el regreso de Belanova a la CDMX después de volver a los escenarios en el Besame Mucho Fest en Texas.

Serán 2 días llenos de música en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el público podrá gozar de lo mejor del rock del rock en el Vive Latino. Es por ello que con la intención de mejorar la experiencia del festival, los organizadores comparten no solo los horarios, sino qué puedes llevar y qué no al mismo para que entres sin complicaciones al evento y no pases un mal rato al tener que deshacerte de alguna pertenencia o incluso, regresar aa tu auto o casa para guardar el mismo.

te puede interesar Estos son los horarios del Vive Latino 2024 por escenario ¡Planea los días!

Objetos permitidos al Vive Latino 2024

Lentes de sol

​Bateria externa para celular

​Tapones para oídos

​Toallas o tampones (pieza individual y sellada)

​Medicación con receta

​Binoculares con láser (sujetos a revisión)

​Maquillaje en polvo

​Sombreros/ Gorras

​Gel antibacterial ( 100 ml)

​Cpamaras no profesionales (instantáneas y desechables)

​Banderas sin asta (máximo 1 metro de largo)

​Bloqueador solar (100 ml)

​Bolsas y mochilas que no excedan 10x15x30 cm (de preferencia transparentes)

​Bolsas de mano pequeñas que no excedan 11x16 cm

​Bolsas de almacenamiento transparentes

​Cangureras que no excedan 11x16 cm

Objetos NO permitidos al Vive Latino 2024