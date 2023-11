Vive Latino 2024 se muda del Foro Sol y ahora ¿Dónde será?

Por primera vez desde 1988, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino no se realizará en el Foro Sol, por lo que te contamos dónde se llevará a cabo el evento de música más popular de CDMX y por qué no se hará ahí como tradicionalmente sucede.

A lo largo de 25 años, el Foro Sol, ubicado entre Viaducto y Río Churubusco, ha sido escenario de cientos de bandas que participan en el Vive Latino y dejan recuerdos inolvidables a sus asistentes. Pero su próxima edición será diferente pues el Foro Sol será remodelado.

¿Dónde se realizará el Vive Latino 2024?

Aunque el cambio de sede del Vive Latino aún no es oficial, se rumora que los organizadores de este magno evento musical planean que se lleve a cabo en La Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, que está a un costado del Foro Sol y que también ha sido escenario de emblemáticos conciertos como el Corona Capital, el Flow Fest, el EDC y el Tecate Emblema.

Se desconoce cuándo inician las remodelaciones del Foro Sol y cuánto durarán, lo que sí es un hecho es que estas mejoras están pensadas en la comodidad de las personas que acuden a ver a artistas de talla Internacional como lo es Paul McCartney, ex integrante del Cuarteto de Liverpool, quien se presentará el 14 y 16 de noviembre en este mismo escenario.

Por otra parte, aunque el Vive Latino no ha dado a conocer las bandas que se presentarán para su edición 2024, en las redes sociales, los fans de este festival han comenzado a especular que podrían presentarse System of a Down, Green Day y Belanova.

DAN