Muere el DJ Jackmaster a los 38 tras brutal accidente ¿qué le pasó?

Pésimas noticias para los fans de música electrónica, pues se dio a conocer que Jack Revill, quien era mejor conocido como el DJ Jackmaster, murió tras las complicaciones que sufrió tras un accidente en el que se golpeó la cabeza, mientras estaba en Ibiza, España.

Su familia compartió un extenso comunicado en su Instagram, en el que afirmó estar devastada por el deceso del DJ Jackmaster, además de compartiendo un emotivo mensaje de despedida.

"Su talento para mezclar géneros y ofrecer units y producciones electrizantes de DJ le valió el respeto y la admiración de sus compañeros y followers de todo el mundo. Su legado seguirá inspirando y su impacto en el mundo de la música dance seguirá siendo imborrable", señaló la familia, la cual no dio mayores detalles respecto al accidente que le costó la vida.

¿Quién era el DJ Jackmaster?

Jack Revill fue un DJ y productor discográfico nacido en Escocia, conocido en Europa por ser cofundador del sello discográfico y club nocturno Numbers. Su apodo, Jackmaster, lo obtuvo cuando trabajó en una tienda de discos en Glasgow llamada Rubadub. Estaba casado y era padre de dos niños.

De acuerdo con su familia, era muy famoso por mezclar distintos géneros: "La pasión de Jack por la música y su incansable afán por superar los límites creativos a través de su trabajo en el sello Numbers y en Rubadub Records de Glasgow, incluido el descubrimiento de innumerables artistas innovadores, le convirtieron en una figura querida y pionera en la comunidad de la música electrónica, tanto delante como detrás de los escenarios".

El DJ Jackmaster ganó el Breakthrough DJ Award en los DJ Mag's Best of British Awards en 2010 y fue elegido mejor DJ en 2014. En 2016, recibió el premio de música electrónica Sub Club en los Scottish Music Awards, siendo el primer ganador de esta nueva categoría. Además, fue portada de DJ Mag en 2017.

En 2018, fue acusado de acoso sexual, pues, tras sufrir una sobredosis de GHB durante el festival Love Saves the Day en Bristol, intentó besar y tocar a personas sin su consentimiento. Tras ello, aceptó su responsabilidad y se disculpó tanto públicamente como en privado con las personas.