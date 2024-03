Muere Eric Carmen, cantante conocido por el éxito 'All by myself', a los 74 años

El cantante Eric Carmen, famoso por interpretar éxitos como “All by myself” y "Hungry Eyes" falleció a los 74 años de edad.

La familia del músico dio a conocer la noticia a través de la página de Internet dedicada al cantante.

“Con tremenda tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen. Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana”, se lee en el comunicado de su deceso.

Asimismo, el mensaje señala que al artista le alegró saber que su música es un legado para la historia y que durante décadas movió a las masas con sus canciones.

La familia del artista pidió privacidad para que se respete el doloroso momento por el que están pasando.

¿Quién era Eric Carmen?

Eric Carmen, que nació en los suburbios de Cleveland en 1949, era cantante, compositor, guitarrista y teclista.

Fue miembro de Raspberries, banda conocida por el éxito “Go All The Way” y luego comenzó su carrera como solista con la que sobresalió con los temas de “All by Myself,” “Never Gonna Fall in Love Again,” “She Did It,” “Hungry Eyes,” y “Make Me Lose Control.”

Su gusto por la música inició desde muy pequeño. A los tres años, estaba en el programa Dalcroze Eurhythmics en el Instituto de Música de Cleveland. A los seis años recibió lecciones de violín de Muriel Carmen (su tía), violinista de la Orquesta de Cleveland. A los 11 años ya tocaba el piano y soñaba con escribir sus propias canciones. La llegada de los Beatles y los Rolling Stones alteró ligeramente su sueño.

En 2004, Carmen, junto con los miembros originales de Raspberries, Jim Bonfanti, Wally Bryson y Dave Smalley, volvieron a formar la banda para una serie de presentaciones en vivo con entradas agotadas en ciudades de todo Estados Unidos. En esa gira, los Raspberries grabaron un álbum en vivo de sus éxitos en The House of Blues en Sunset Strip, en Hollywood.