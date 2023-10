Muere Matthew Perry: Así despiden los fans a Chandler de Friends

De acuerdo con el medio de comunicación, fuentes policiales informaron la muerte de Matthew Perry a los 54 años , famoso actor quien alcanzó el éxito gracias a la serie "Friends". Según el medio de comunicación, el actor habría muerto en una casa de Los Ángeles, aparentemente ahogado.

Perry también ha aparecido en películas como "The Whole Nine Yards", su secuela "The Whole Ten Yards", y "17 Again". Además, fue nominado para un Premio Emmy y un Globo de Oro por su papel en el filme The Ron Clark Story.

Luego de que se diera a conocer que el actor perdió la vida, en internet miles de personas reaccionaron a la muerte de Perry, pues fue uno de los personajes más icónicos de la sit-com de los noventa. Internautas lamentaron la muerte del histrión con comentarios recordando su legado.

"Chandler Bing marcó a 2 generaciones enteras volviéndose uno de nuestros comfort characters y revisitando Friends una y otra vez solo para que este hombre nos sacara una sonrisa, gracias por tanto Matthew Perry, descansa en paz", se lee en un comentario.

Chandler Bing marcó a 2 generaciones enteras volviéndose uno de nuestros comfort characters y revisitando Friends una y otra vez solo para que este hombre nos sacara una sonrisa, gracias por tanto Matthew Perry, descansa en paz🤍 pic.twitter.com/02PqRsbdbH — Aileen Ruiz (@Aileendruiz) October 29, 2023

"Tengo el corazón roto. Matthew Perry nos dio a uno de mis personajes favoritos: mi querido Chandler Bing, que me hizo feliz y reír tantas veces. Me duele saber que él sufrió tanto en su vida y ahora se fue tan pronto, descansa en paz", agrega otro internauta.

Tengo el corazón roto. Matthew Perry nos dio a uno de mis personajes favoritos: mi querido Chandler Bing, que me hizo feliz y reír tantas veces. Me duele saber que él sufrió tanto en su vida y ahora se fue tan pronto, descansa en paz 💔pic.twitter.com/JitWWDZEjU — ᴀʀʏᴀ (@juegoofthrones) October 29, 2023

"Si a nosotros como fans de Friends nos pegó fuerte la muerte de Matthew Perry, no me quiero imaginar como estarán sus compañeros de elenco. La escena final de la reunión que hicieron en 2021 pega totalmente distinto ahora. QEPD y gracias por sacarnos tantas carcajadas Matthew", señalan en redes sociales.

Si a nosotros como fans de Friends nos pegó fuerte la muerte de Matthew Perry, no me quiero imaginar como estarán sus compañeros de elenco

La escena final de la reunión que hicieron en 2021 pega totalmente distinto ahora. QEPD y gracias por sacarnos tantas carcajadas Matthew 🥹 pic.twitter.com/CutzdZr0HY — manu 🎃 (@ManuelVellez) October 29, 2023

"Chandler era quien daba mas risa de los 6, pero lo que mas me gustaba de él era su manera de amar a Monica. Esta es mi escena favorita de él. Volver a ver Friends no será lo mismo. Qué tristeza la partida de Matthew Perry y los problemas que ha tenido", se lee en redes sociales.

Chandler era quien daba mas risa de los 6, pero lo que mas me gustaba de él era su manera de amar a Monica. Esta es mi escena favorita de él❤️. Volver a ver Friends no será lo mismo.

Qué tristeza la partida de Matthew Perry y los problemas que ha tenido. #RIPMatthewPerry 🥺 pic.twitter.com/iieFDpMtFv — Mandy Vásquez (@mandyyvasquez) October 29, 2023

Síguenos en Google News

DGC