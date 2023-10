Reportan la muerte de Matthew Perry, actor que dio vida a Chandler en 'Friends'

De acuerdo con el medio de comunicación, fuentes policiales informaron la muerte de Matthew Perry a los 54 años , famoso actor quien alcanzó el éxito gracias a la serie "Friends". Según el medio de comunicación, el actor habría muerto en una casa de Los Ángeles, aparentemente ahogado.

Perry también ha aparecido en películas como "The Whole Nine Yards", su secuela "The Whole Ten Yards", y "17 Again". Además, fue nominado para un Premio Emmy y un Globo de Oro por su papel en el filme The Ron Clark Story. Nació en Williamstown, Massachusetts, Estados Unidos. Hijo de Suzanne Perry Morrison, una periodista canadiense y exsecretaria de prensa del primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau. Su padre, John Bennett Perry, es un actor y exmodelo estadounidense.

"Fuentes policiales nos dicen que el actor fue encontrado el sábado en una casa del área de Los Ángeles… donde nos dicen que parece haberse ahogado. Nuestras fuentes dicen que los socorristas se apresuraron ante una llamada de paro cardíaco. No está claro exactamente dónde sucedió esto”, indicó TMZ

Perry es más famoso por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los 90 Friends que duró 10 temporadas. Su personaje era uno de los favoritos de los fanáticos, al igual que su actuación, cuyos gestos y líneas han sido recreados y parodiados por fans de todo el mundo.

En el libro "Friends Till The End", Perry recordó que tenía 24 años cuando inició el programa: "Son años realmente importantes en la vida de alguien así que hacerlo todo en público fue difícil. Al principio tienes la ola de ‘soy famoso y esto es exactamente lo que he querido toda mi vida’ pero, luego, pasas por toda la etapa de reclusión en la que piensas: ‘Me gustaría que todos dejaran de mirarme’”.

DGC