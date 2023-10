Claudia Lizaldi reportó en redes sociales que fue infraccionada, de acuerdo con ella, injustamente por miembros de la Guardia Nacional cuando esperaba a sus padre en un aeropuerto. Sin embargo, luego de un rato, la actriz dio de baja su cuenta de X, antes Twitter, ante las críticas por parte de los internautas.

"Estamos aquí afuera del aeropuerto de Mérida, con mis papás, hola papá, hola mamá, llevamos 20 minutos esperando porque la Guardia Nacional me pidió que me moviera, ahí uno, dos, tres personas de la Guardia Nacional, me pidieron que me moviera y les dije que estoy esperando a mis papás y les molestó eso", dijo la actriz en un video en el que graba a elementos de la Guardia Nacional.

"Es increíble que le digo, bueno levántame la infracción, si yo estoy cometiendo una cosa mala por estar esperando, ustedes saben como son en los aeropuertos, no estás interrumpiendo ningún paso, no estás estorbando, estaba hasta allá atrás parado, y entonces pues resulta ser que tengo mucha gente de la Guardia Nacional aquí", detalló la conductora de MasterChef México.

"Así de eficiente es la Guardia Nacional, media hora para levantar una infracción", agregó Claudia Lizaldi, quien aseguró que los elementos de la Guardia Nacional grabaron su vehículo.

Sin embargo, luego de la queja, con la que esperaba apoyo en redes sociales, la actriz y conductora optó por dar de baja sus redes sociales, pues los internautas consideraron que la Guardia Nacional tenía razón para multarla y acusaron a Lizaldi de querer un trato especial por ser figura pública.

"¿Por qué borraste tu publicación @ClaudiaLizaldi? ¿Sería porque te habrán dicho que la Guardia Nacional podía exigirte que te movieras de ahí? Estabas estacionada en un lugar prohibido y eso es una infracción. ¿Crees que por ser actriz tienes más derechos que los demás?", se lee en redes sociales.

¿Alguien sabe qué pasó con Claudia Lizaldi?



No creo haya sido por esta exhibidota que le dieron. ¿Verdad? pic.twitter.com/2HXAFjssId — JC ® (@costingworld) October 28, 2023

Díganle a la mediocre de @ClaudiaLizaldi que no sea marra y pague estacionamiento, o apoco no tiene 80 pesitos 🤔 https://t.co/buM1R1WHrW — 💙Brenda (La consen, a secas) (@JeSuis34C) October 28, 2023

