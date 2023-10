¿Quién era y de qué murió Matthew Perry, Chandler de Friends?

El actor Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en la serie Friends, murió este sábado 28 de octubre a los 54 años de edad.

¿De qué murió Matthew Perry, Chandler de Friends?

De acuerdo con el sitio TMZ el actor Matthew Perry, de Friends murió en su propia casa después de haber hecho actividad física esta mañana.

Según la publicación el histrión mandó a su asistente a hacer una diligencia y dos horas después regresó y descubrió que el actor no respondía y llamó al 911.

Fuentes policiales mencionaron a la revista que al parecer Matthew se habría ahogado. Lo encontraron en el jacuzzi de su casa y los elementos de emergencia llegaron tras la llamada de alerta, se dice que también habría fallecido por un paro cardíaco. Sin embargo, las autoridades ya investigan para esclarecer la verdadera causa de muerte del histrión.

¿Quien era Matthew Perry?

Matthew Perry nació el 19 de agosto de 1969 en Williamstown, Massachusetts.

Perry es más famoso por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia de los 90 Friends que duró 10 temporadas. Su personaje era uno de los favoritos de los fanáticos, al igual que su actuación, cuyos gestos y líneas han sido recreados y parodiados por fans de todo el mundo.

Reportan la muerte de Mathew Perry, actor de "Friends". Foto: Instagram

Sin embargo, también apareció en otras producciones como había protagonizado o fue estrella invitada en muchos otros programas de televisión a lo largo de los años, como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210", "Home Free", "Ally McBeal", "The West Wing", "Scrubs", "Studio 60 on the Sunset Strip", "Go On", " La extraña pareja' y más.

Las adicciones de Matthew Perry

Chandler se ganó al público por sus ingeniosas frases y su carisma. Pero detrás del personaje había un lado oscuro, pues en el momento en el que se filmó la serie, Matthew Perry estaba pasando por un severo problema de adicciones, ya que consumía una gran cantidad de sustancias como opiáceos, alcohol y cocaína.