Matthew Perry: así fue el infierno que vivió el actor de Friends por su adicción a las drogas y el alcohol

El actor Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en la serie Friends, murió a los 54 años de edad.

Los fans de Friends están devastados por la muerte del actor, ya que su papel en la sit-com era uno de los favoritos del público. Sin embargo en el momento en que se grabó la serie el histrión estaba pasando por severos problemas de adicciones a drogas y alcohol.

Matthew Perry publicó sus memorias en las que confesó que vivió un infierno durante las grabaciones del programa por sus adicciones, ya que estás se incrementaron con la filmación.

"Me di cuenta temporada a temporada por cómo me veía. Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo", señaló en una entrevista.

¿A qué era adicto Matthew Perry de Friends?

El actor confesó en una entrevista que era adicto al alcohol, opiáceos y también a la cocaína, entre muchas otras sustancias.

"Estaba tomando 55 Vicodin al día, pesaba 128 libras, estaba en Friends siendo visto por 30 millones de personas", ha señalado el actor.

El actor recordó que para lidiar con el problema se impuso una regla que era no consumir nada mientras estaba en el set, pues se tía gran respeto por sus compañeros de la serie, confesó que así lo hizo aunque llegaba con gran resaca.

¿De qué murió Matthew Perry, Chandler de Friends?

De acuerdo con el sitio TMZ el actor murió en su propia casa después de haber hecho actividad física esta mañana.

Muere el actor Matthew Perry, Chandler de Friends Foto: AP

Según la publicación el histrión mandó a su asistente a hacer una diligencia y dos horas después regresó y descubrió que el actor no respondía y llamó al 911.

Fuentes policiales mencionaron a la revista que al parecer Matthew se habría ahogado. Lo encontraron en el jacuzzi de su casa y los elementos de emergencia llegaron tras una llamada por paro cardíaco. Hasta el momento no se ha revelado más información, pero la investigación está en curso.