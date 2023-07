Muere Randy Meisner, fundador de la banda The Eagles, a los 77 años

El músico Randy Meisner, quien era un miembro fundador de la famosa banda The Eagles murió a los 77 años, informó la famosa agrupación famosa por temas como “Take It Easy” y “The Best of My Love” y “Hotel California”.

Meisner murió el miércoles por la noche en Los Ángeles por complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dijeron los Eagles en un comunicado.

La tragedia de la esposa de Randy Meisner

El bajista había soportado numerosas aflicciones en los últimos años y una tragedia personal en 2016 cuando su esposa, Lana Rae Meisner, se disparó accidentalmente y murió.

“Mientras levantaba el rifle en el estuche, otro elemento dentro del estuche se movió y golpeó el gatillo del rifle, lo que provocó que se disparara y lesionara fatalmente a la Sra. Meisner”, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles en un comunicado

Randy Meisner y su esposa Lana Rae Meisner Foto: Especial

Mientras tanto, Randy Meisner había sido diagnosticado con trastorno bipolar y tenía graves problemas con el alcohol, según los registros judiciales .

¿Quién era Randy Meisner de The Eagles?

Llamado "el hombre más dulce en el negocio de la música " por el ex compañero de banda Don Felder , el Meisner con cara de niño se unió a Don Henley, Glenn Frey y Bernie Leadon a principios de la década de 1970 para formar una banda por excelencia de Los Ángeles y uno de los actos más populares de la historia.

Randy Meisner cofundó The Eagles y coescribió y cantó el éxito Take It To the Limit . Tocaba el bajo y la guitarra y dejó la banda en 1977.

En 2015, Randy fue puesto bajo supervisión de 24 horas por orden judicial después de que supuestamente amenazó con matarse y suicidarse con un AK-47 y pastillas.