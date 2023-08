Muere Robert Alexander, conductor de 'Gringo en México' y esposo de la periodista Verónica Gallardo

El conductor de televisión del programa “Gringo en México”, Robert Alexander Kalish, falleció este sábado 5 de agosto a los 74 años de edad.

Alexander Kalish también fue esposo de la periodista mexicana Verónica Gallardo.

El conductor había sido internado después de experimentar fuertes dolores abdominales.

Robert Alexander es recordado por su programa Gringo en México, en el que dio a conocer diversos destinos de nuestro país. El conductor nació el 26 de noviembre de 1948.

Verónica Gallardo reveló a “TV Notas” la crítica situación de salud por la que atravesaba su esposo, quien no le había comentado nada a ella sobre su estado.

“Hace 3 días tuvo problemas para evacuar, le di un laxante pero no tuvo efecto. Me comuniqué con su médico y me recetó medicamentos. Luego, tuvo una diarrea muy fuerte y ya no podía caminar hasta ayer que comenzó a sangrar”, contó Gallardo.

La comunicadora dijo que tuvo dificultades para conseguir atención médica para Alexander en el hospital de especialidades, pues se necesitaban ciertos estudios.

Como la persona encargada de dichos estudios estaría disponible hasta el lunes, decidió llevar a su esposo de manera urgente llevó a a un hospital en Iztaccihuatl.

Luego lo trasladaron a otro hospital, pues necesitaba someterse a una cirugía de emergencia, sin embargo perdió la vida.

