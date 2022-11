¿Quién era y de qué murió el actor Zamorita a los 94 años?

El actor y compositor cubano Jorge Zamora, mejor conocido como Zamorita, murió a los 94 años de edad.

El periodista Gustavo Adolfo Infante fue quien dio a conocer el fallecimeinto del actor que se convirtió en un ícono de la televisión y el cine. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de muerte de Zamorita.

¿Quién era Zamorita?

Zamorita debutó en la televisión mexicana en el programa Teatro Fantástico en 1955. Nació el 19 de abril de 1928 en La Habana, Cuba. Para el año de 1948 se inició como actor, y más adelante se reveló como compositor al presentar su primera canción, "Mi adversidad".

Además de sus actividades como actor y compositor, tuvo que desempeñarse en los empleos de trabajador de comunicaciones y cartero, para poder subsistir.

En la actuación, tuvo oportunidad de alternar con los más destacados actores de cine y televisión, y en cuanto a la música, no perdía la oportunidad de componer canciones cada que disponía de un poco de tiempo, y así creó varias, de entre las cuales destacan: "Enséñame tú" (que popularizó Tin Tan), "La basura", "Sr. Juez" y "Bómboro Quiñá Quiñá", que son las que más satisfacciones le han dado durante su carrera, además de su composición "No me molesto", que tiene para el valor sentimental, ya que se la compuso a su madre.

Asimismo realizó varias canciones en coautoría con Germán Valdés Tin Tan, "Go Go Afrocán"; con Arturo Castro, "Chisme Caliente”.