Este es el epitafio de Héctor Bonilla: "Se acabó la función"

Héctor Bonilla murió a los 83 años este vienes 25 de noviembre, dejando en luto al cine, la televisión y las telenovelas mexicanas.

A través de sus redes sociales, su hijo Fernando compartió que el primer actor murió sin dolor y en su casa, rodeado de sus seres queridos.

Héctor Bonilla, egresado de la ENAT, uno de los actores más importantes de Latinoamérica, no sólo tuvo una prolífica carrera en cine, sino también en telenovelas, teatro, series y doblajes.



En el Centro Nacional de las Artes lamentamos su dolorosa partida.

Descanse en paz. pic.twitter.com/s5lgG47tWi — Centro Nacional de las Artes (@cenartmx) November 25, 2022

“Seamos conscientes que Héctor dejó un legado inmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie”, escribió su hijo.

“Que vivió intensa y plenamente, que predico siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que el recorrió. Como él quería”, agregó el hijo de Héctor Bonilla.

Tras ello, compartió el epitafio que el mismo Héctor Bonilla escribió para sí mismo:

Se acabó la función,

No estén chingando.

El que me vio, me vio.

No queda nada.