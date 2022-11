Hija de Eric del Castillo revela por qué no reconoció a Kate del Castillo: "Ni mi mamá lo hizo"

Eric del Castillo preocupó severamente a sus fans, pues se viralizó un video en el que no reconoció a su hija Kate del Castillo cuando llegó a una reunión por sorpresa.

Verónica del Castillo, su otra hija, rompió el silencio y habló acerca de la polémica, revelando los motivos por los cuales no supo quién era Kate.

La famosa dijo a las cámaras de “Chisme no Like” que Eric del Castillo está muy bien de salud, “si no, no podría estar grabando su novela".

Tras ello, reconoció que ni siquiera su progenitora fue capaz de reconocer a su hermana: “me dijo: ’acabo de aterrizar en México, ayúdame, porque el viernes quiero pasar todo el día con ellos’, y, cuando llegaron, mi hermana se ocultó detrás de un mesero y salió. Ni mi mamá, ni mi papá la reconocieron porque no se lo esperaban”.

Finalmente, Verónica dijo que Eric del Castillo no reconoció a Kate porque “bueno, mi papá de por sí es despistado".