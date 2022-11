Acusan a Oh Yeong-su, el viejito de "El juego del calamar", de abuso; él lo niega

El legado de la emblemática serie “El juego del calamar” ha sido manchado por una turbia polémica, pues Oh Yeong-su, quien interpretó al viejito Oh II-Nam, fue acusado de abuso sexual.

De acuerdo con la acusante, el actor la tocó indebidamente en 2017 y presentó la denuncia en contra de él en 2021. Las autoridades cerraron el caso en abril pasado, pero lo volvieron a abrir a petición de la presunta víctima.

Oh Yeong-su fue interrogado por los fiscales, pero negó las acusaciones y señaló a la emisora coreana JTBC que “sólo tomé su mano para guiar el camino alrededor del lago. Me disculpé con ella, dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos”.

¿Quién es Oh Yeong-su?

Oh Yeong-su tiene 78 y es el primer surcoreano en ganar un Globo de Oro al Mejor Actor de Reparto en una serie por su trabajo en "El juego del calamar”.

Además de actuar en la serie de Netflix, el histrión cuenta con una trayectoria de más de 200 obras de teatro; es integrante de la Compañía Nacional de Teatro de Corea.

Otro de sus papeles memorables es el del monje en la película “Spring, Summer, Fall, Winter…and Spring”, de Kim Kiduk.

Durante la Guerra de Corea, su padre fue asesinado y su hermano fue secuestrado por Corea del Norte.