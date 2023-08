Ellas soy yo: ¿De qué murió Ana Dalay, hija de Gloria Trevi, y dónde están sus restos?

Gloria Trevi perdió a su hija Ana Dalay en noviembre de 1999 y la muerte de la pequeña siempre ha sido un enigma porque las circunstancias en las que falleció no fueron claras. Y el rema resurgió con el estreno de la serie “Ellas soy yo”, que narra la vida de la cantante regiomontana.

¿De qué murió Ana Dalay, hija de gloria Trevi?

Ana Dalay nació el 10 de abril de 1999, en ese entonces, pese a la polémica que vivía Gloria Trevi por las acusaciones de corrupción de menores, ella estaba feliz con el nacimiento de la hija que procreó con Sergio Andrade.

Sin embargo, para noviembre de ese año, la niña falleció en circunstancias extrañas. Hay dos versiones de lo que pasó con la niña.

Gloria Trevi fue entrevistada por Adela Micha hace unos años y le contó que dejó a la niña durmiendo y comenzó una pelea que duró mucho y no le permitía ver a su bebé.

“Comenzó una discusión que duró mucho tiempo, quería ver a mi hija, por lo que empecé a sentir muy inquiera. Yo quería ir ver a mi hija, porque yo cada 15 minutos estaba viendo a mi niña. Y Sergio me dice ‘¿Qué pasa?’. Él le dice a Katia (de la Cuesta) que vaya por la niña y él sigue discutiendo con Karla y yo me doy cuenta que Katia no regresa con la niña.

“Pasaron minutos, hasta que veo a Katia salir con la niña cubierta y me dice ‘está dormida’. El siguiente paso era que me pasara a la niña en mis brazos. Sergio hizo un comentario de: ‘está viva’ y en ese momento Katia hizo una cara que yo sentí que el corazón se me paraba. Descubre a la niña, yo me di cuenta, de que mi hija no estaba bien, tenía la boquita azul”, contó Gloria Trevi entre lágrimas.

Dijo que las muchachas que trabajaban con Andrade le taparon la boca y la tiraron al suelo, pero ella trataba de alcanzar a su bebé.

“Cuando logré estar reaccionando llegué hasta el cuarto y vi que Liliana le estaba dando respiración de boca a boca y la niña soltó un gemidito y agarré a la niña y traté de salir y Karina (Yapor) se paró en la puerta y me dice: ‘Gloria a dónde vas’”, recordó la artista.

Gloria señaló que quería ir al hospital, pero cabe recordar que en esa época ella y Andrade estaban prófugos de la justicia por corrupción de menores.

La cantante de “Pelo suelto” recordó que le tocó el brazo a la niña y estaba rígido, después ya no se acuerda qué pasó, pero en los siguientes días ella comenzó a reaccionar y a preguntar por su hija y la respuesta que recibió es que se habían llevado a la menor.

Gloria contó que le habían dicho que su niña murió de reflujo y que la habían enterrado y ella lo creyó en ese momento.

En una nueva entrevista que ofreció este 2023 el periodista español Risto Mejíde, la intérprete de “Todos me miran” mencionó que una de las chicas le dijo que sí había enterrado a la niña y ella cree que Ana Dalay sí murió por muerte de cuna.

¿Dónde están los restos de Ana Dalay?

A Gloria Trevi le dijeron que su bebé tuvo cristiana sepultura, pero nunca le dijeron en donde estaba.

Sin embargo, hay dos versiones de lo que le pasó a los restos del bebé. Una de estas menciona que el cuerpo de la menor fue arrojado en un canal del municipio de Jacarepagua en Brasil.

La propia Gloria Trevi recordó en la entrevista con Adela Micha que Liliana Regueiro, una chica reclutada por Sergio Andrade, declaró que tiró los restos de Ana Dalay en un río en un bolsa de basura.

Mientras que Aline Hernández, quien destapó el clan Trevi-Andrade en su libro “La gloria por el infierno”, aseguró que el cuerpo de la niña fue desmembrado y arrojado a la basura.

Sin embargo, más de 20 años después del suceso todavía no se sabe qué pasó y se espera que la serie Ellas soy yo aclaré más el suceso.