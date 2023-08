Ellas soy yo: ¿Cómo se conocieron Gloria Trevi y Sergio Andrade? Esta es su historia real

Gloria Trevi cuenta su verdad de lo que pasó con Sergio Andrade en la serie de televisión “Ella soy yo”, en la cual se retratan todas las etapas de su vida, desde que era niña hasta la actualidad, en la que la cantante tiene 55 años.

La cantante ha tenido una carrera musical llena de éxito, pero también ensombrecida por su turbia relación que tuvo con Sergio Andrade, de la cual ha hablado muy pocas veces.

El nombre real de Gloria Trevi es Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y ella era una niña apasionada por el arte y la música y llegó a Televisa gracias a Lucero en los años 80.

Entre 1982 y 1983 se transmitió la telenovela “Chispita”, la cual era protagonizada por Lucero, quien era una de las estrellas infantiles más famosas del momento. Y el programa musical y de concursos XE-TU de Televisa lanzó un casting para buscar a la doble de su personaje.

Así se presentaron cientos de niñas para ser la doble de Lucero, pero Gloria Trevi ganó el concurso, pues en esa época sí era muy parecida a la joven actriz.

En ese momento Gloria tenía 14 años y un año después, cuando cumplió 15 se realizó el encuentro con Sergio Andrade. Él era uno de los productores más famosos de aquella época, se encargaba de formar nuevas estrellas, además era muy respetado en el medio artístico.

Así que al gran productor se le ocurrió hacer un grupo musical llamado Boquitas Pintadas, cuyo concepto se enfocaba a formar una banda juvenil, pero de puras mujeres, como si fuera Menudo, pero de chicas.

Entonces Sergio Andrade reclutó a Gloria Trevi para estar en el grupo, otras de las integrantes eran Mary Boquitas (María Raquenel Portillo), Claudia Rosas, Pilar Ramírez y Mónica Murr. Sin embargo, la banda femenil no tuvo éxito, así que no pasó ni un año de que se formó cuando se desintegró.

Gloria Trevi, así como Mary Boquitas, se quedó trabajando con Sergio Andrade como una de sus personas de confianza. Lorena Herrera contó en una entrevista que ella fue a un casting con el productor y que le había propuesto lanzarla como cantante, con un estilo alocado y disruptivo.

Pero la también actriz desistió porque Andrade le pidió que se quitara la ropa en la audición. De acuerdo con Lorena Gloria Trevi fue quien le pidió que se quitara la ropa, por instrucción de su jefe. La artista contó que se sintió mal porque Gloria era chiquita y se lo pidió con cara de susto.

Se dio el casting y sí me pidió al final que me desnudara y ahí le dije que no. Gloria Trevi se puso a llorar y me dijo: ‘tú me lo prometiste’. Salí y me dijo: ‘quítate la ropa' y me puso a hacerlo. Me dijo que caminara, que regresara, yo desnuda, me dijo: ‘cámbiate’