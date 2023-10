¿Quién era y de qué murió Cecilia Priego, actriz de La Reina del Sur, a los 36 años?

La actriz Cecilia Priego, conocida por su papel en La Reina del Sur, falleció a los 36 años, así lo dio a conocer su papá Freddy Persa en las redes sociales.

"Hoy mi rebaño está muy triste una de mi ovejas se me va. Estoy seguro de que dios la tomará en el suyo. Te doy gracias señor por prestármela, te la devuelvo porque seguro estoy de que estará en un mejor lugar", fue el mensaje con el que el padre de la actriz confirmó que la joven había partido de este mundo.

¿De qué murió la actriz Cecilia Priego?

El padre de la actriz mencionó que para ellos fue muy dura la batalla que enfrentó Cecilia Priego contra una terrible enfermedad.

"Desde que inició está batalla de tu enfermedad empecé a escribir siempre agradeciendo a Dios por tus caídas y tus levantadas", señaló Freddy Priego.

Cecilia Priego Foto: Especial

La enfermedad que padecía Cecilia Priego era cáncer cervical, la propia actriz compartió que estaba enferma en redes sociales y con un largo y emotivo mensaje habló de lo que le estaba pasando y hasta compartió una foto de su abdomen con la cicatriz de la cirugía a la que se sometió.

“Ha pasado un año desde mi histerectomía por cáncer cervicouterino. La verdad es que aunque ya recorrió un año, he seguido en la aceptación de mi pérdida y es que si, perdí una parte de mi cuerpo que era la que me daría la oportunidad de gestar amor y vida dentro de mí. Aunque debo decir que en ocasiones estoy triste recuerdo que al final mi útero se sacrificó por mí una vez más para darme vida. Y es justo lo que hoy agradezco la vida que se me otorgó de nuevo”, publicó en su cuenta de Instagram meses atrás.

Sin embargo, no se han dado detalles del fallecimiento de la actriz, se espera que su familia, en las próximas horas revele lo que pasará con los funerales.

¿Quién era Cecilia Priego?

La actriz era originaria de Tabasco y desde muy joven se interesó en la actuación, por lo que en 2007 decidió mudarse a la Ciudad de México para estudiar en la escuela de Luis Felipe Tovar, en cuya escuela coincidió con Adrián Uribe, Omar Chaparro, Lalo España y Sebastián Rulli.

Trabajó en TV Azteca, en donde participó en su primer telenovela que fue Pasión Morena, en la misma televisora estuvo en Pobre Diabla, Vidas Robadas, Lo que callamos las mujeres, A cada quien su santo, entre otras más.

También participó en proyectos de streaming como en Ámsterdam que fue su última participación en una producción de HBO y por su puesto su papel destacado en La Reina del Sur.

Fue Directora Operativa del proyecto Teatro en 30, en el que se presentan puestas en escena en formato corto para darle un espacio al talento tabasqueño, y fomentar al público el gusto por el teatro, el cual impulsó junto al actor tabasqueño Víctor Balboa.