¿Quién era y de qué murió Joey Jordison, baterista y fundador de Slipknot?

La escena del heavy metal está de luto por la muerte de Joey Jordison, quien fue uno de los miembros fundadores de la famosa banda Slipknot.

Joey Jordison murió a los 46 años de edad mientras dormía, así lo dio a conocer la familia del músico en un comunicado.

“Estamos desconsolados al compartir la noticia de que Joey Jordison, prolífico baterista, músico y artista, falleció pacíficamente mientras dormía el 26 de julio. Tenía 46 años”, se lee en el documento.

La muerte de Joey nos ha dejado el corazón vacío y sentimientos de tristeza indescriptible. Para aquellos que conocieron a Joey, entendieron su ingenio rápido, su personalidad amable, corazón gigante y su amor por todo lo relacionado con la familia y la música Comunicado de la familia de Joey Jordison

Todavía no se revelan las causas de la muerte de Joey Jordison, pero se sabe que el músico tenía une enfermedad llamada mielitis transversa aguda que inflama la columna.

¿Quién era Joey Jordison de Slipknot?

Joey Jordison era originario de Iowa, Estados Unidos, cuando tenía sólo 20 años en el año de 1995, Joey se convirtió en uno de los fundadores de una de las bandas más importantes del heavy metal: Slipknot.

Joey fue el escritor de varias de las canciones más recordadas de Slipknot como los son Gematria (The Killing Name) y My Plague.

Sin embargo, en el año 2013 salió de la banda, el mismo músico confesó que no fue por decisión propia, sino que los integrantes de Slipknot lo despidieron a través de un correo electrónico.

Fans lamentan muerte de Joey Jordison de Slipknot

Los seguidores de Slipknot lamentaron la muerte de Joey Jordison, pues aseguraron que admiraban al baterista de la agrupación. Recordaron que esta es la segunda pérdida que sufre la banda, pues el bajista Paul Gray falleció en 2010.