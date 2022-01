¿Quién era y de qué murió Peter Robbins, voz original de Charlie Brown de Snoopy?

Peter Robbins, quien hizo la voz de Charlie Brown en los especiales animados de televisión de la década de 1960 en Snoopy, murió al quitarse la vida a los 65 años.

Dylan Novak, representante de Peter Robbins, informó que el actor se había internado en un hospital psiquiátrico en California desde el mes de diciembre. Sin embargo, la última vez que hablaron, dijo, Robbins se escuchaba afectado. Peter dijo: "Realmente necesito tus oraciones".

El actor que dio vida a Charlie Brown en Snoopy se dio de alta el pasado 18 de enero, sin embargo, los médicos del lugar le recomendaron quedarse unos días, pero Peter Robbins no quiso y apareció muerto horas después.

¿Quién era Peter Robbins de Chalie Brown de Snoopy?

Peter Robbins tenía 9 años en 1965 cuando se convirtió en la voz del personaje principal cansado pero optimista del mundo de "A Charlie Brown Christmas", un clásico navideño y el primero de muchos especiales animados de televisión basados en la popular tira cómica "Peanuts" de Charles Schultz.

El actor luego prestó su voz a Charlie Brown en "It's the Great Pumpkin, Charlie Brown", "You're In Love, Charlie Brown" y "A Boy Named Charlie Brown", que se emitió en la década de 1960. Fue reemplazado en versiones posteriores de los especiales animados.

Peter Robbins luchó con el trastorno de bipolaridad. Pasó algún tiempo en rehabilitación, luchando contra el abuso de drogas y la adicción, y también pasó algún tiempo en prisión por amenazar a otros.

KR