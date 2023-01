Muse hace retumbar el Foro Sol con altos decibeles

- Omar Flores

Con un Foro Sol a reventar, la banda británica Muse ofreció la noche de ayer un show brutal repleto de poder, fuerza, altos decibeles y una excelsa ejecución.

Cerca de las 21:00 horas, las pantallas se encendieron y proyectaron una corta animación, para que instantes después Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard aparecieran con sus máscaras metálicas y ejecutaran las primeras notas de “Will of The People”. Al mismo tiempo, al centro del escenario, una estructura colgando se encendió en llamas dibujando el símbolo representativo de su última producción discográfica y entonces la gente explotó con gritos ensordecedores.

Minutos después sonó el primer clásico de la banda “Hysteria”, seguido de “Psycho”, “Bliss” y “Stockholm Syndrome”. Durante la canción “Won't Stand Down”, la cual pertenece a su último disco Will of The People, ráfagas de fuego y la iluminación del escenario dejaron ver la figura que adornaba el entarimado. Finalmente el frontaman de la banda optó por volverse “loco” y destruir su guitarra mientras la gente gritaba eufórica.

Chris Wolstenholme y el resto de los integrantes usaron máscaras. Fotos: César Vicuña/OCESA

Matt Bellamy, en el primero de dos conciertos en el Foro Sol. Fotos: César Vicuña/OCESA

El símbolo de su disco Will of the People iluminó el escenario. Fotos: César Vicuña/OCESA

Como ya es costumbre, el vocalista y guitarrista de la banda, Matt Bellamy, deleitó a los más melómanos cuando usó instrumento modificado de la marca Manson, la cual posee un touchpad que genera sonidos similares a un sintetizador. Con esta guitarra, diseñada especialmente a su gusto, interpretó al lado de sus compañeros “The Gallery”. En su setlist también aparecieron canciones como “Compliance”, “Thought Contagion”, “You Make Me Feel Like It's Halloween” y “Madness”.

Otro de los momentos sublimes del espectáculo audiovisual que ofreció Muse fue cuando sonaron los riffs distintivos de “Supermassive Black Hole” y “Plug in Baby”, con ésta última el suelo del Foro Sol comenzó a temblar debido a la intensidad del público al saltar con toda su fuerza sobre el piso.

Para continuar con el show tecnológico, Matt apareció con un hoodie de luces LED que brillaban en diferentes patrones al ritmo de la pieza musical. Momentos después sacó un guante que funciona como sintetizador y comenzó la melodía de “Uprising”.

El show parecía terminar con la mítica y hermosa progresión de notas de piano de “Starlight”, ya que los músicos abandonaron el escenario y éste se quedó a oscuras. Sin embargo, unos instantes después volvieron para interpretar ”Kill or Be Killed”.

Finalmente para abrochar la primera de sus dos presentaciones en la CDMX, la banda no podía irse sin ejecutar una de sus grandes composiciones: “Knights of Cydonia”. Con el ritmo galopante del riff principal de la guitarra, y el bajo y la batería acompañando el viaje, el público cantó al unísono la melodía principal de la pieza musical y Muse hizo estallar en júbilo a toda la gente.

Muse hace retumbar el Foro Sol con altos decibeles Fotos: César Vicuña/OCESA

The Warning sorprende al público con su vigor y estridencia

Las regiomontanas subieron al escenario pasadas las 20:00 horas y sin dudarlo mostraron su calidad como ejecutantes. Con gran personalidad y aplomo se hicieron sentir desde la primera de sus canciones.

A pesar del audio un tanto desequilibrado no dudaron expresar su felicidad por estar abriendo el concierto de una de las bandas que las inspiró a hacer música, Muse.

Durante la media hora que estuvieron sobre la tarima sonaron canciones como “MONEY”, “Narcisista”, “EVOLVE” y el cover que hicieron para el disco tributo a Metallica “Enter Sandman”.

Su show concluyó y mostraron su gran felicidad las tres hermanas mientras se llevaban el aplauso de propios y extraños.

Muse hace retumbar el Foro Sol con altos decibeles Fotos: César Vicuña/OCESA

