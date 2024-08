Natanael Cano se deja ver ebrio y en la cama con ¿un alien?: 'me encanta el cotorreo' | FOTO

Para nadie es nuevo que Natanael Cano es una amante del vicio, el degenere y el cotorreo, pero ahora el cantante de corridos tumbados impactó a sus fanáticos al compartir una fotografía en la que aparece completamente ebrio en una cama junto a ¿un alíen?

Esto ocurre días después de que el llamado Nata Kong se burló de Luis Miguel en concierto llamándolo abuelo y de que emitiera una serie de fuertes declaraciones en las que manifestó su asco y repudio hacia las mujeres con sobrepeso.

"Con mucho respeto para todas las mujeres guapas… menos las gordas", pronunció todo alterado y atrabancado el famoso, desatando la furia de las fans.

Ahora, Natanael Cano compartió varias historias altamente ebrio, estado en el cual se puso a hacer diversas locuras en lo que aparentemente era su casa.

En la primera grabación que compartió el Nata Kong en sus redes se le puede ver todo teporocho diciendo: "Me encanta el cotorreo, el desvergue y se hizo, que ahí quede. Esto no me hace diferente, ni más ni menos".

En un segundo clip, el hater número uno de las mujeres con sobrepeso de los corridos tumbados se dejó ver echado en su cama, la cual, muy al estilo gánster aspiracional, llenó de billetes: "La gente inteligente sabe que el dinero está en el banco… Estas son como las migajas que agarro de afters, de que voy a tocar".

Natanael Cano agregó que tiene millones en su cuenta de banco, "me encanta lucirlo, demostrarlo, decirles que esto no vale ver…, pues sí vale ver…, como lo quieran tomar".

Finalmente, el joven cantante de corridos subió una foto en la que sale acostado junto a un muñeco de un marciano, al cual le echó la culpa de su amor a las bebidas alcohólicas:

"Se pasó de ver... esta noche, me llevo a pistear. ¿Qué pensabas hacer aquí, ver...?... Ya lo perdoné", dejando claro que el muñeco es su figura de soporte emocional.