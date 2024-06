VIDEO | Natanael Cano arremete contra las mujeres con sobrepeso con polémico comentario

Este sábado, Natanael Cano se presentó en Monclova, Coahuila y generó sorpresa entre los usuarios por un polémico comentario. No es un secreto que en los conciertos, hay artistas que suelen decir cosas que impresionan al público, los cuales realizan al sentirse libres sobre el escenario.

Este fue el caso de Natanael Cano, quien ya en el pasado se ha mostrado despreocupado en el escenario y sin temor a decir lo que le pasa por la mente en el momento, como sucedió hace varios días al estallar contra su equipo de sonido en medio de una presentación.

Esto es adjudicado por los fanáticos en mayor medida a las bebidas que consume el cantante en medio del escenario, pues el alcohol hace que comience a arrastrar palabras y se desinhiba. Por este motivo, su audiencia no se toma las declaraciones que realiza, con demasiada gravedad.

Natanael Cano lanza despectivo comentario contra las mujeres subidas de peso

Fue durante su reciente concierto en Monclova que Natanael Cano habló con el público brevemente. Arrastrando las palabras mientras bailaba dijo, "con mucho respeto para todas las mujeres guapas", dedicando así la canción que estaba por interpretar.

Parece que después de esas palabras, el artista se detiene unos cuantos segundos, al pensar si debe decir o no lo siguiente, o quizás revaluaba quién era para él una mujer guapa. Es así, que el cantante aclara, "menos las gordas".

Como que al Nata no le caen muy bien las gordas JAUAJJA pic.twitter.com/LwFdrkO3bi — Nahuelista (Peso Pluma version's) (@Nahuelista_01) June 16, 2024

"Como la pensó en si decirlo o no JAJAJAJAJ", "este wey puede decir las cosas más funables y salir triunfante todo el tiempo" y "vtlv que pedo p*nche nata", fueron algunos de los comentarios que tomaron con humor la situación.

Por otro lado, algunas de sus seguidoras se mostraron preocupadas por su propio peso a partir de lo que dijo el interprete de "300 Noches": "pues deja adelgazo más si no te va a decir que me cortes" y "ya me voy a poner a dieta" fueron algunos de los comentarios de las mujeres.

Sin lugar a dudas, Natanael Cano generó fuertes impresiones a partir de sus comentarios sobre las mujeres subidas de peso. Los fanáticos del artista aseguran que no es la primera vez que el famoso realiza un comentario de este estilo.