A Natanael Cano se le caen los pantalones en pleno show y sorprende a fans: 'Lo vi todo'

Natanael Cano no deja de sorpender a su público y en esta ocasión no ha sido la excepción, puesto que recientemente, en un concierto, el artista sufrió de un descuido que no pasó desapercibido por sus fanáticos, quienes en seguida viralizaron el vergonzoso momento que sufrió sobre el escenario.

El artista lucía bastante impactado sobre lo que sucedió y algo nervioso, ya que seguramente jamás imaginó que algo así podría sucederle y menos ante cientos de personas que asistieron a uno de sus más recientes shows. El cantante sin embargo, ha tratado de dejar este momento en el pasado y no le ha dado demasiada importancia al final.

Así fue como Natanael Cano pierde los pantalones en pleno escenario

En redes sociales se encuentra el clip del bochornoso momento que vivió Natanael Cano recientemente, cuando en medio de uno de sus más recientes conciertos en Veracruz, lucía un pantalón sin cinturon que parecía quedarle un poco más abajo de lo debido, aunque al parecer esto es parte de la moda tumbada.

El joven bailaba con la prenda muy baja y en un momento parece que la toma el mismo por un momento, quizás para arreglarla, pero después, tras dar un par de saltos en el escenario, el pantalón se bajó por completo y el joven se apresura para levantarlo con un rostro de pena y preocupación.

Si bien algunos señalan que se trató de un accidente, otros usuarios aseguran que fue a propósito, pues en cada video se puede notar que el artista toma por un momento el botón de su pantalón y posteriormente, se lleva las manos a los costados del mismo y hace un movimiento para abajo. A pesar de ello, hay usuarios que señalan que solo quería bajarse un poco más el pantalón y falló su calculo, lo cual lo llevó a que la prenda entera cayera.

Algunos más celrebraron el accidente con comentarios como "andaba armado", "premio doble" y "qué bendición", mientras otros más hicieron referencia al meme de "descuido venga la alegria se le ve todo" por la llamativa situación.