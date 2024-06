Netflix: 3 películas que debes de ver antes que termine junio de 2024

La diversión es una de las situaciones que más debemos procurar, pues las prisas y el estrés de la vida moderna, parece dejar poco tiempo para ella, sin embargo, hay que darse tiempo y afortunadamente hay servicios como el de Netflix que pueden ayudar a que esto sea más llevadero.

Películas de Netflix para ver en junio de 2024

Wonder

Si traes ganas de ver algo realmente inspirador, no te pierdas esta cinta de 2017, está protagonizada por el Julia Roberts y Owen Wilson. Es la historia de August "Auggie" Pullman es un niño de 10 años, quien padece una muy rara deformidad facial, a la que se le denomina como "disostosis mandibulofacial", el pequeño se ha sometido a 27 cirugías diferentes para ver, oler, hablar, oír y mejorar su aspecto, pero no se ha logrado del todo, no obstante, quiere hacer una vida normal e ingresa a un colegio común.

*Es la número 5 en el top de tendencias

How to Rob a Bank

Se trata de una película independiente de origen estadounidense, se estrenó desde 2008 y ahora está por todo lo alto en las tendencias de la plataforma de la “N” roja. Es una comedia criminal que comienza con el protagonista Jason "JINX" Taylor intentando sacar sus ultimos 20 dólares de un cajero automático, no obstante, se da cuenta que la comisión por hacer dicha transacción le sobre pasa, situación que se deriva en una emocionante historia. No contamos más para que vayas a verla

*Es la número 9 en el top de tendencias

Atlas

Es una cinta protagonizada Jennifer López, Simu Liu, Sterling K. Marrón y Mark Strong. Cuenta la historia de Atlas Shepherd, un analista que no se fía de la inteligencia artificial, así que se enfrasca en la búsqueda de un terrorista fugitivo, quien hace 28 años lideró una rebelión de IA que dio la muerte de 3 millones de personas.

*Es la número 10 en el top de tendencias