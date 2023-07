Nicola explota contra el Team Infierno: 'Me toman como si fuera un cualquierita'

Dentro de La Casa de los Famosos las cosas se pusieron tensas cuando Nicola Porcella le reveló a Emilio Osorio lo que piensa del Team Infierno, pues el peruano asegura que su equipo desconfía de él. Este domingo, el participante podría abandonar la competencia, pues es uno de los tres nominados, junto con Sergio Mayer y Apio Quijano.

Fue durante una charla con Emilio Osorio que Nicola Porcella expresó la incomodidad que siente al saber que sus compañeros desconfían de él: "Pregunten lo que yo hablo con él y con ella. Todo lo contrario, yo los lideratos los gano porque los quiero ganar por ustedes, no por mí", aseguró el peruano.

Señaló que sus compañeros no consideran que él también tiene una carrera larga y reiteró que sus pláticas son respecto a experiencias del pasado o sobre planes a futuro, al salir del reality show.

Molesto, Nicola señaló que ya no puede hablar con nadie y aseguró que lo toman como si fuera un "cualquierita": "Y no soy cualquiera", dijo. Asimismo, explicó que él tiene una personalidad juguetona: "Yo soy así, yo me río, yo jodo. Yo soy un niño", agregó Nicola.

Emilio Osorio intentó calmar al peruano diciéndole que las cosas están así porque Nicola, Apio y Sergio están nominados, pero Porcella no concibe por qué su equipo cree que los perjudicaría.

Nicola por fin habla lo que siente del infierno con Emilio y se dio cuenta de que están desconfiando de él.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/6NQuqK5Nr1 — 🦂 (@2402fs) July 22, 2023

