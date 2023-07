La Casa de los Famosos: Jorge Losa revela cómo es su relación con el hijo de Ferka

Jorge Losa y Ferka Quiroz están en la mira del ojo público por una supuesta relación amorosa. El público de La Casa de los Famosos quiere saber más al respecto, pero la pareja es muy discreta y no revelan demasiado de su vida personal.

Fue Apio Quijano quien logró que Jorge Losa se abriera y revelara un poco de su relación con Ferka y sobre cómo se lleva con el hijo de la actriz. Mientras estaba en el gym de La Casa de los Famosos, el exintegrante de Kabah aprovechó para hacerle unas cuentas preguntitas al actor español.

"Con respecto a Ferka y a su bebé, ¿va algo serio ahí? Qué tanto tú quieres fungir en la relación y con él", preguntó Apio Quijano. "Yo me llevo muy bien con el gordito, me llevo muy bien con el niño, sobre todo porque siempre he tenido una buena (...) química con los niños que me ponen", aseguró el actor.

Losa agregó que no tendría ningún problema, pero admitió que en algún momento lo pensó: "Siento que es diferente cuando tú decides ser papá ", explicó, y agregó que no ha querido dar el paso en su vida porque no se ha sentido con esa estabilidad.

Agregó que se siente conflictuado, pues él todavía no ha decidido ser padre y está la situación: "Al principio sí te choca, porque piensas: '¿Cómo le hago si yo no había dado el paso?'", apuntó el actor.

