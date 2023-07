(VIDEO) Tony Bennet cantó con Vicente Fernández en Guadalajara; conoce la historia

Tony Bennet, quien falleció hoy a los 96 años, cantó con Vicente Fernández en su rancho en Guadalajara. El cantante estadounidense grabó un tema desde el estudio del Charro de Huentitán, momento que quedó registrado en un video musical.

El cantante estadounidense nutrió una larga lista de colaboradores a lo largo de su carrera. Entre los más destacados están Lady Gaga, Frank Sinatra, Amy Winehouse, Aretha Franklin y Mariah Carey, entre muchos otros

Dentro de esa larga lista de duetos, destaca la participación de Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, quien falleció el 12 de diciembre de 2021 en la Guadalajara, Jalisco.

Fue en 2012 cuando las estrellas musicales lanzaron "Regresa a mí", un tema ranchero que combina versos en inglés y español. En el video musical se puede ver cómo el estadounidense llega al racho "Los Tres Potrillos" para grabar en el estudio de Chente.

El Charro de Huentitán le muestra el lugar al cantante estadounidense y ambos aparecen conviviendo en Jalisco. Asimismo, Fernández le muestra la serie de reconocimientos que apiló a lo largo de su carrera.

Tony Bennett es recordado por temas como "Blue Velvet" y "I Left My Heart In San Francisco". Fue diagnosticado con alzheimer, pero su familia no ha revelado las causas de la muerte.

